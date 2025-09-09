  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

مرمت تکیه تاریخی برنجی شاهرود آغاز شد

مرمت تکیه تاریخی برنجی شاهرود آغاز شد

سمنان- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان از آغاز عملیات مرمت تکیه تاریخی برنجی شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اخلاقی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان از مرمت تکیه تاریخی برنجی شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: در این عملیات سردرب اصلی تکیه برنجی شامل پایه‌های آجری، تزئینات آجری، رخبام و اجزای معماری مرتبط، مرمت و بازپیرایی می‌شود.

وی افزود: اجرای این عملیات علاوه بر حفظ ارزش‌های معماری بنا، نقش مهمی در استمرار کاربری فرهنگی و مذهبی آن خواهد داشت.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان ادامه داد: زمین این حسینیه توسط مرحوم حاج محمد برنجی، از تجار بنام شاهرود، پس از برآورده‌شدن نذرش خریداری شد و از سال ۱۳۴۳ هجری قمری تاکنون، محل برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه‌خوانی بوده است.

اخلاقی با تاکید بر اینکه تکیه برنجی شامل دو ایوان شمالی و جنوبی و یک سردر تاریخی است که با گذر زمان نیازمند مرمت و استحکام‌بخشی شده بود، اظهار کرد: مرمت و صیانت از این‌گونه آثار، نه‌تنها پاسداشت هویت تاریخی و مذهبی شهر است، بلکه می‌تواند زمینه جذب گردشگران فرهنگی و مذهبی را بیش از پیش فراهم کند.

وی افزود: تکیه تاریخی برنجی، از بناهای اواخر دوره قاجار بوده و با شماره ۱۲۲۶۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و موزه آب شاهرود نیز در فضای همین تکیه قرار دارد.

کد خبر 6585190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها