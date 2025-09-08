بررسی بودجه نیروهای مسلح در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیسیون و معاونان ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، فراجا، مسئولان و نمایندگانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بررسی وضعیت بودجه نیروهای مسلح برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست، معاونان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، فراجا و نماینده ارتش گزارشی از وضعیت بودجه دستگاه‌های خود در حوزه نیروهای مسلح ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تخصیص و کم‌وکیف بودجه نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف از جمله تقویت بنیه دفاعی، رسیدگی به معیشت و حقوق کارکنان نیروهای مسلح و سایر نیازهای مرتبط ارائه داد.

رضایی افزود: پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که امنیت، اولویت اول دولت است و در ادامه درباره روند بودجه و اقدامات انجام‌شده و همچنین برنامه‌های پیش رو گزارشی ارائه داد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پورمحمدی گفت دولت حتی در زمان جنگ به‌صورت ویژه روی رسیدگی به نیروهای مسلح تمرکز داشت، چرا که از نظر دولت، امنیت همواره اولویت دارد و طی سال‌های اخیر تلاش شده است وضعیت بودجه نیروهای مسلح بهبود یابد.

رضایی اظهار کرد: در ادامه جلسه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تأکید کرد که دولت باید رسیدگی به نیروهای مسلح را در اولویت خود قرار دهد و بنیه دفاعی نیروهای مسلح تقویت شود و از سوی دیگر، باید بودجه نیروهای مسلح در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به صورت کامل محقق شود.

رضایی گفت: همچنین در این جلسه به طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات رژیم صهیونیستی و دشمنان ملت ایران اشاره و اعلام آمادگی شد که اگر برای تقویت نیروهای مسلح نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس آماده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت مقرر شد به‌صورت ویژه و در قالب یک کمیته، موضوع تقویت نیروهای مسلح و ارتقای بنیه دفاعی کشور در دستور کار قرار گیرد.

رضایی تصریح کرد: حرف مشترک نمایندگان مجلس حاضر در جلسه نیز متمرکز بر تقویت نیروهای مسلح، رسیدگی به حقوق و معیشت کارکنان نیروهای مسلح، و تجلیل از خدمات و ایثارگری‌های نیروهای مسلح در ایام جنگ ۱۲ روزه بود.

رضایی به این نکته نیز اشاره کرد که در این جلسه معاون ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا و در اوج آمادگی قرار دارند و تا پای جان برای دفاع از کشور ایستاده‌اند.