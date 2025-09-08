ادامه بررسی وضعیت کلان هوش مصنوعی در کمیسیون علمی مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست با موضوع هوش مصنوعی در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع با هدف بررسی وضعیت هوش مصنوعی در ایران با نگاه به سیاست گذاری کلان در این حوزه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، هدف از این نشست را ورود مجمع تشخیص به موضوع هوش مصنوعی و بحث و بررسی این موضوع از دید سیاست گذاری کلان اعلام نموده و بر شناخت دقیق از وضعیت ایران در هوش مصنوعی و فرصت‌ها و چالشهای پیش رو تأکید کرد.

در ادامه، گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری در سه بخش وضعیت حوزه هوش مصنوعی کشور در مقایسه با دنیا، اقدامات انجام گرفته توسط معاونت علمی و ضرورت‌های سیاستی این عرصه ارائه شد و مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون و مسئولین دستگاه‌های مربوطه در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون پژوهشی وزیر علوم گزارش اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی در حوزه مسئولیت خود را ارائه و در خصوص نحوه صحیح سیاستگذاری کلان در این حوزه پیشنهادات و نقطه نظراتی را مطرح کردند.

در نهایت مقرر گردید هر یک از دستگاه‌های ذی ربط اقدامات خود را به کمیته علمی دبیرخانه ارسال دارند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز همچنان گزارش وضعیت هوش مصنوعی در جهان و اقدامات انجام شده در ایران را ارائه و تدوین طرح توجیهی ضرورت وجود سیاست‌های کلی در زمینه هوش مصنوعی را تکمیل نماید. این گزارش پس از ارسال به کمیسیون دبیرخانه در دستور کار آتی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع قرار خواهد گرفت.