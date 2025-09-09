  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

جلسه علنی مجلس آغاز شد

نمایندگان مجلس امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی با حضور رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت شروع شد که موارد کاری آن به این شرح است:

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)

- ادامه رسیدگی به گزارش دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامعه باشگاه داری

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و برخی از احکام مراجعه به مهریه

- تقاضای اولویت نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

کد خبر 6584396
زهرا علیدادی

