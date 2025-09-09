جلسه علنی مجلس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی با حضور رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت شروع شد که موارد کاری آن به این شرح است:

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)

- ادامه رسیدگی به گزارش دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامعه باشگاه داری

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و برخی از احکام مراجعه به مهریه

- تقاضای اولویت نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری