دریافت 5 MB کد خبر 6583980 https://mehrnews.com/x38YbX ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰ کد خبر 6583980 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰ لحظه اخراج آریا یوسفی در فینال کافا ۲۰۲۵ مقابل ازبکستان داور فینال کافا با بازبینی صحنه VAR تصمیم به اخراج بازیکن تیم ملی ایران گرفت. کپی شد مطالب مرتبط سلام نظامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در فینال کافا تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان؛ یک اخراجی و یک نیمه بیاثر شوک به تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه ۵ اتفاق باورنکردنی برای اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران در مسیر فینال کافا برچسبها تیم ملی فوتبال ایران تورنمنت فوتبال کافا کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی - کافا
نظر شما