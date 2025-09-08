دریافت 5 MB
کد خبر 6583980
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

لحظه اخراج آریا یوسفی در فینال کافا ۲۰۲۵ مقابل ازبکستان

لحظه اخراج آریا یوسفی در فینال کافا ۲۰۲۵ مقابل ازبکستان

داور فینال کافا با بازبینی صحنه VAR تصمیم به اخراج بازیکن تیم ملی ایران گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید