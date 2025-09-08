حضور مهمان ویژه در ازبکستان؛ کاپیتان تیم ملی ایران پشت دروازه خوابید!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در حالی از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار شد که جیانی اینفانتینو تماشاگر ویژه این بازی بود. رئیس فیفا دقایقی پس از شروع مسابقه وارد ورزشگاه شد تا صحنه اخراج زودهنگام آریا یوسفی بازیکن تیم ملی ایران را از دست داده باشد.

* امیر قلعه‌نویی و دستیاران او نظیر سعید الهویی و رحمان رضایی به شدت نسبت به تصمیمات داور مسابقه اعتراض داشتند.

* علیرضا جهانبخش که این بازی هم روی نیمکت بود، زمانی که برای گرم کردن به پشت دروازه رفت پس از دقایقی روی زمین دراز کشید و برای لحظاتی در آرامش کامل قرار گرفت تا تمرکز بیشتری برای بازی آماده شود.

* پیام نیازمند با فریادهای خود حواس مدافعان تیم ملی را نسبت به محل قرار گرفتن آنها جمع می کرد.

* هوادارن ازبکستان در نیمه اول یکصدا تیم خود را تشویق می کردند و لحظه ای در این زمینه غافل نشدند.

* در حالی که اینفانتینو برای تماشای این بازی به ازبکستان سفر کرده بود، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل اهمیت بازی های تیم امید در مقدمات جام ملت های آسیا راهی امارات شده بود تا در کنار ملی پوشان باشد.