اتفاق باورنکردنی برای اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران در مسیر فینال کافا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ازبکستان تجربه زیادی در میزبانی‌های بین‌المللی دارد، به نظر می‌رسد کارشکنی و میزبانی ضعیف میزبان فینال کافا از تیم ملی ایران تمامی ندارد.

پس از تمرین چند دقیقه‌ای ملی‌پوشان بدون نورافکن در روز نخست حضور در ازبکستان، ساعتی پیش از برگزاری فینال کافا ٢٠٢۵، خودروی اسکورت، باعث سردرگمی اتوبوس تیم ایران در خیابان‌های تاشکند شد تا تیم ملی برای برگزاری دیدار برابر ازبکستان با تأخیر به ورزشگاه برسد.

بر اساس برنامه قرار بود تیم ملی ساعت ١٨ به وقت محلی به ورزشگاه برسد اما با گذشت ۱۰ دقیقه از این زمان، اتوبوس تیم ملی به ورزشگاه نرسیده بود تا کارشکنی ازبک‌ها در میزبانی علیه تیم ایران ادامه داشته باشد.