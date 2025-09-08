  1. ورزش
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان به وقت اضافه کشید

دو تیم ایران و ازبکستان در دیدار فینال تورنمنت کافا نتوانستند به گلی دست پیدا کنند تا کار به وقت اضافه و احتمالا ضربات پنالتی کشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال تورنمنت کافا که با حضور ۸ تیم در تاجیکستان آغاز شده بود، از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان به مصاف هم رفتند و در پایان 90 دقیقه به تساوی بدون گل رسیدند.

این دیدار در شرایطی با تساوی به وقت اضافه رفت که ازبکستان در نیمه اول تیم برتر بود اما در نیمه دوم تیم ملی با تغییراتی که ایجاد کرد نمایش بهتری داشت و در چند موقعیت هم می توانست روی دروازه حریف خطرناک ظاهر شود.

در نیمه دوم یک پنالتی برای ایران گرفته شد که با بازبینی تصاویر توسط کمک داور ویدئویی این ضربه رد شد.

