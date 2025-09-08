به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال تورنمنت کافا که با حضور ۸ تیم در تاجیکستان آغاز شده بود، از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در نیمه اول به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

پیام نیازمند، آریا یوسفی (اخراج دقیقه ۵)، محمدحسین کنعانی‌زادگان، عارف آقاسی، علی نعمتی، محمد قربانی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، شهریار مغانل و(۳۰ مهدی طارمی) و امیرحسین حسین‌زاده.

نیمکت نشینی باتجربه‌ها

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای دیدار با ازبکستان اعلام شد که بازیکنان باتجربه و کاپیتان‌های این تیم روی نیمکت بودند اما اتفاقات بازی خیلی زود امیر قلعه نویی را به سمتی برد که مهدی طارمی را در دقیقه ۳۰ به میدان بفرستد.

شوک به تیم ملی

در حالی که هنوز بازی سروشکل کاملی به خود نگرفته بود آریا یوسفی یکی از جوانانی که در این دیدار به میدان رفته بود در برخورد با بازیکن ازبکستانی مرتکب خطای شدید شد و پایش روی ساق پای بازی حریف رفت و داور قرقیزستانی پس از بازبینی صحنه با کارت قرمز مستقیم این بازیکن را اخراج کرد تا کار تیم ملی برای ادامه بازی سخت شود.

نیازمند مانع از باز شدن دروازه

با ۱۰ نفره شدن ایران فشار ازبکستان روی دروازه تیم ملی بیشتر شد و این تیم در چند مرحله تا رسیدن به گل اول پیش رفت که مهمترین آن در دقیقه ۲۲ رقم خورد که پیام نیازمند در دو رفت و برگشت توپ را مهار کرد و اجازه نداد حریف آبی پوش به گل برسد.

مصدومیت مغانلو و حضور طارمی

شهریار مغانلو یکی از لژیونرهای فوتبال ایران که در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفته بود، در دقیقه ۳۰ جای خود را به مهدی طارمی داد که بازی را از روی نیمکت شروع کرده بود. مغانلو پیش از تعویض از ناحیه کمر احساس درد کرد و یک بار روی زمین افتاد اما به بازی ادامه داد و در نهایت به دلیل حاد شدن مشکلش جای خود را به مهدی طارمی داد.

شوکوروف دروازه خالی را باز نکرد

در دقیقه ۴۲ ازبکستانی در ادامه حملاتی که روی دروازه ایران داشت از سمت راست توپی را روی دروازه نیازمند ارسال کرد که در یک رفت و برگشت توپ در آستانه ورود به دروازه روی سر شوکوروف فرود آمد اما در شرایطی که دروازه مقابلش خالی بود توپ را به بالای دروازه زد تا بهتر بخت میزبان از دست برود و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.