نجات جان بیمار ۲۶ ساله با جراحی قلب در بیمارستان توحید سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عمل جراحی اورژانسی موفقیت‌آمیز در بیمارستان توحید سنندج، جان یک بیمار ۲۶ ساله مبتلا به دایسکشن آئورت نوع A را نجات داد.

این بیمار که به دلیل وضعیت بحرانی خود به سرعت از بیمارستان کوثر سنندج به بیمارستان توحید منتقل شده بود، بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گفته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جراحی پیچیده به سرپرستی شیبت‌زاده، فوق‌تخصص جراحی قلب، با همکاری دکتر حسنی، مدیر گروه قلب، و تیم بیهوشی به سرپرستی دکتر ناصری، طی بیش از ۷ ساعت انجام شد و با موفقیت کامل به پایان رسید.

دایسکشن آئورت یکی از اورژانس‌های بحرانی و خطرناک در زمینه بیماری‌های قلبی-عروقی است که تنها با مداخله فوری و جراحی دقیق می‌توان از مرگ بیمار جلوگیری کرد. خوشبختانه، وضعیت عمومی بیمار پس از جراحی پایدار گزارش شده و پزشکان روند بهبودی او را رضایت‌بخش می‌دانند.

این جراحی به‌عنوان یک نمونه از تلاش‌های تیم پزشکی و امکانات پیشرفته بیمارستان توحید سنندج، گواهی بر توانمندی‌های پزشکی این منطقه در درمان بیماری‌های قلبی پیچیده است.