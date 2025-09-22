  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

مجوز سفر لنج های تجاری ملوانی صادر شد

مجوز سفر لنج های تجاری ملوانی صادر شد

بندرعباس- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت هرمزگان گفت: تاریخ صدور اجازه حرکت دریایی برای سفر اول و سفر تشویقی سال اول اجرای قانون سازماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی اظهار کرد: در سال اول اجرای قانون، سفر اول و سفر تشویقی اول صرفاً تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ امکان ترخیص خواهند داشت.

وی تصریح کرد: بر این اساس، به مدت سفر و زمان مورد نیاز جهت تخلیه و ترخیص کالا، خروج شناورهای مشمول و صدور اجازه حرکت برای سفرهای مذکور، حداکثر تا تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۴ باید صورت پذیرد.

محمد عباسی، تأمین معاش خانوارها و ایجاد اشتغال پایدار برای ساحل‌نشینان استان هرمزگان از ظرفیت‌های مهم سفر شناور لنج سنتی تجاری و واردات کالای همراه ملوان بر اساس تصویب آئین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی دانست.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت هرمزگان بیان کرد: صدور اجازه حرکت دریایی سفر دوم برای شناورهای مشمول، از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۴ بلامانع خواهد بود.

کد خبر 6597812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها