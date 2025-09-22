مجوز سفر لنج های تجاری ملوانی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی اظهار کرد: در سال اول اجرای قانون، سفر اول و سفر تشویقی اول صرفاً تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ امکان ترخیص خواهند داشت.

وی تصریح کرد: بر این اساس، به مدت سفر و زمان مورد نیاز جهت تخلیه و ترخیص کالا، خروج شناورهای مشمول و صدور اجازه حرکت برای سفرهای مذکور، حداکثر تا تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۴ باید صورت پذیرد.

محمد عباسی، تأمین معاش خانوارها و ایجاد اشتغال پایدار برای ساحل‌نشینان استان هرمزگان از ظرفیت‌های مهم سفر شناور لنج سنتی تجاری و واردات کالای همراه ملوان بر اساس تصویب آئین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی دانست.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت هرمزگان بیان کرد: صدور اجازه حرکت دریایی سفر دوم برای شناورهای مشمول، از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۴ بلامانع خواهد بود.