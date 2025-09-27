خدری: کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر خدری در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با تاکید بر سرلوحه قرار دادن فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر با همه ظرفیت موجود برای اجرای دقیق قانون اهتمام می‌ورزد.

وی از فعال‌تر شدن کارگروه‌های زیر مجموعه کمیسیون خبر داد و افزود: این کارگروه‌ها در راستای ساماندهی امور، نهایت توان خود را به کار می‌گیرند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته توسط ادارات کل شیلات و بنادر و دریانوردی استان سیستم « ais » تقریباً بر روی تمامی شناورها نصب شده و سهولت بیشتر در شناسایی شناورها و میزان پیمایش شناور بخشی از مزایای این سیستم است.

خدری همچنین از اعلام شروع سفر دوم شناورها در قالب قانون ساماندهی مبادلات مرزی در استان بوشهر از اول مهرماه خبر داد.

وی اضافه کرد: تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، موضوع مهمی است که باید با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی از رسوب کالا در انبارها جلوگیری شود.