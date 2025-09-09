معرفی ۳۸ واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار، ۳۸ واحد صنفی متخلف در استان قزوین به دلیل تخلفات صنفی شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی افزود: در هفته گذشته بیش از ۸۱۷ واحد صنفی و تولیدی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن ۳۸ واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف برای آنها تشکیل شد.
اسفندیاری با اشاره به تنوع واحدهای صنفی متخلف، تصریح کرد: از این تعداد، ۴۴۴ واحد نانوایی و ۳۷۳ واحد شامل مرغفروشیها، میوهفروشیها، سوپرمارکتها و لبنیاتیها به دلیل تخلفاتی از قبیل کمفروشی و فروش اجباری شناسایی و به آنها تذکرات جدی داده شد.
وی افزود: عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی، کم فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور از جمله مهمترین تخلفات این واحدها بوده است.
سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به نحوه انجام این بازرسیها گفت: این بازرسیها توسط چهار گروه نظارتی بر کالاهای اساسی و گشت مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.
وی افزود: بیشتر نظارتهای جاری بر کشتارگاههای مرغ و فروشگاههای عرضه مرغ گرم بوده است که در گشت مشترک با دامپزشکی انجام شده است.
