محکومیت ۱۰ برابری برای گرانفروشان بازار لوازم التحریر در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مدنی اظهار کرد: با توجه نزدیک شدن ماه مهر و ایام سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای خرید لوازم تحریر ضرورت نظارت بر بازار کالاهای مزبور، تعزیرات حکومتی استان به اجرای طرح نظارتی بر بازار لوازم تحریر ویژه ایام بازگشایی مدارس در استان اقدام می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: تعزیرات حکومتی استان در اجرای این طرح با راه‌اندازی اکیپ‌های گشت‌های مشترک با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌های میدانی از اصناف برخورد سریع و قانونی با تخلفات احتمالی به ویژه گرانفروشی در محل اجرا می‌شود.

وی افزود: با ارسال گزارش ارگان‌های نظارتی به تعزیرات حکومتی سیر مراحل رسیدگی به پرونده با فوریت اقدام و در برخورد با متخلفان با توجه به اختیارات قانونی تعزیرات حکومتی واحدهای صنفی متخلف علاوه بر پلمب و نصب پارچه تخلف بر سر در واحد، متخلف به ۱۰ برابر جریمه میزان تخلف، محکوم خواهد شد.

مدنی از مردم شریف استان خواست، به اهمیت خرید کالای ایرانی در حمایت از تولید و بازار داخل توجه ویژه ای داشته باشند و همچنین نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه لوازم تحریر می‌توانند گزارش شکایت خود را در سامانه شکایات Tazirat۱۳۵.ir ثبت نمایند، تا با قید فوریت به تخلف اعلامی رسیدگی شود.