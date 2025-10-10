  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

نظارت بر واحدهای صنفی پاوه در ایام تعطیل تشدید شد

نظارت بر واحدهای صنفی پاوه در ایام تعطیل تشدید شد

کرمانشاه - گشت‌های مشترک نظارتی بر اصناف پاوه و حومه در دو نوبت صبح و عصر با محوریت نظارت بر عرضه کالاهای اساسی، قصابی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تداوم نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از تخلفات صنفی، گشت‌های مشترک نظارتی در صبح و ظهر جمعه در سطح شهر پاوه و حومه برگزار شد.

در این طرح، بازرسین اتاق اصناف با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت از واحدهای صنفی، فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، میوه‌فروشی‌ها، قصابی‌ها، سبزی‌فروشی‌ها و مراکز عرضه مرغ کشتار روز بازدید کردند.

در این بازدیدها مواردی از جمله نصب نرخ‌نامه، رعایت سود قانونی، ارائه فاکتور خرید، بررسی موجودی انبار و نحوه عرضه کالا مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات لازم به متصدیان واحدهای صنفی داده شد.

دولتخواه، رئیس اداره صمت پاوه، ضمن تأکید بر استمرار این نظارت‌ها از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا تخلف صنفی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۲۴ و ۴۶۱۲۵۱۱۲ گزارش دهند.

کد خبر 6617890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها