نظارت بر واحدهای صنفی پاوه در ایام تعطیل تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تداوم نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از تخلفات صنفی، گشتهای مشترک نظارتی در صبح و ظهر جمعه در سطح شهر پاوه و حومه برگزار شد.
در این طرح، بازرسین اتاق اصناف با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت از واحدهای صنفی، فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای، میوهفروشیها، قصابیها، سبزیفروشیها و مراکز عرضه مرغ کشتار روز بازدید کردند.
در این بازدیدها مواردی از جمله نصب نرخنامه، رعایت سود قانونی، ارائه فاکتور خرید، بررسی موجودی انبار و نحوه عرضه کالا مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات لازم به متصدیان واحدهای صنفی داده شد.
دولتخواه، رئیس اداره صمت پاوه، ضمن تأکید بر استمرار این نظارتها از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا تخلف صنفی، موضوع را از طریق شمارههای ۱۲۴ و ۴۶۱۲۵۱۱۲ گزارش دهند.
