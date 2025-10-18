به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی، گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۳۸ پرونده تخلف اقتصادی به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد تومان در این شهرستان تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار اظهار داشت: در راستای نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، برای ۱۳۸ واحد صنفی متخلف پرونده قضائی تشکیل شده است.

وی افزود: این واحدها مرتکب تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه شده‌اند که ارزش ریالی تخلفات کشف‌شده آنان بیش از ۵۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دادستان شهریار با بیان اینکه با نظارت‌های مستمر هیچ‌گونه کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد، تصریح کرد: دادستانی با جدیت تمام بازار را رصد می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به‌ویژه در زمینه احتکار یا عدم عرضه کالاهای ضروری، افراد متخلف به‌عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی معرفی خواهند شد.

محمدی در پایان با هشدار به متخلفان تأکید کرد: دستگاه قضائی شهرستان بدون اغماض و با قاطعیت با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی خواهد کرد.