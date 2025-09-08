  1. استانها
اجرای طرح نظارتی ویژه نوشت‌افزار در استان بوشهر

بوشهر- معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر از اجرای طرح نظارت بر فروش لوازم التحریر ویژه بازگشایی مدارس در استان بوشهر خبرداد.

به گزارش خبرنگا مهر، محمد حسن اسماعیل پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح نظارتی ویژه لوازم‌التحریر و نوشت افزار تا ۱۵ مهرماه سال جاری بصورت ویژه در سراسر استان با حضور بازرسان در قالب گشت‌های انفرادی و گروهی مشترک ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به اهمیت طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس عنوان کرد: افزایش تقاضا برای خرید نوشت افزار در روزهای اخیر سبب شده تا بازرسان صمت به صورت ویژه نظارت بر بازار عرضه محصولات پیش نیاز سال تحصیلی را در دستور کار خود قرار دهند.

اسماعیل پور با بیان اینکه رویکرد این بازرسی‌ها همچنین حمایت از تولیدات داخلی خواهد بود، گفت: با افزایش غیر منطقی قیمت‌ها و بروز تخلفات احتمالی عرضه کالا غیر استاندارد، بدون کیفیت، قاچاق و جلوگیری از هرگونه فروش اجباری سایر نوشت افزار کم مصرف به همراه کالاهای پر مصرف از سوی عرضه کنندگان کالا به مشتریان برخورد جدی خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان اعلام کرد: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را از کم فروشی، گران فروشی، تقلب و… با شماره ۱۲۴ اعلام کنند تا بازرسان صنعت معدن و تجارت اقدام لازم را انجام دهند.

