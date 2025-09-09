عدم اجرای قانون خرید تضمینی و مشکلات کشاورزان تهدیدی برای امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی ایمانی، ظهر سه شنبه در دیدار رئیس قوه قضائیه به مشکلات عدیده‌ای که کشاورزان کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند اشاره و اظهارکرد: طی سال‌های اخیر شاهد عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم و تغییرات نادرست در مصوبات شورای قیمت‌گذاری هستیم، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ که نظرات کارشناسی در این خصوص به راحتی وتو می‌شود.

ایمانی با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود و ادوات، گفت: در حالی که قیمت گندم تنها ۱۷ درصد افزایش یافته است، قیمت کود ۷۴ درصد، تراکتورها ۶۰ درصد و قطعات یدکی ۳۵ درصد افزایش یافته است. این وضعیت کشاورزان را با چالش‌های جدی در تأمین معیشت روبه‌رو کرده است و بسیاری از آنها مجبور به دریافت وام‌های بانکی با سودهای بالا می‌شوند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران به وضعیت نگران‌کننده سن کشاورزان کشور اشاره کرد و افزود: میانگین سن کشاورزان در سال‌های اخیر به ۵۶ سال رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که به دلیل مشکلات معیشتی و عدم سودآوری مناسب، جوانان تمایلی به ورود به بخش کشاورزی ندارند و حتی تحصیل‌کردگان این رشته نیز از ادامه فعالیت در آن منصرف شده‌اند.

وی گفت: عدم حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند به مشکلات اجتماعی و امنیتی در آینده منجر شود. اگر نقشه راهی برای حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی کشور تدوین نشود، روستاها به سرعت خالی از سکنه خواهند شد و این موضوع باعث افزایش حاشیه‌نشینی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.

ایمانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از کشاورزان، خواستار اقدامات جدی از سوی مسئولین دولتی و قضائی برای حل مشکلات این بخش شد و افزود: در شرایط سخت اقلیمی و بحران‌های آبی، اگر کشاورزان نتوانند از دولت حمایت کافی دریافت کنند، امنیت غذایی کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد.