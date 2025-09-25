نشست هماهنگی برای ساماندهی بازار مرغ در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی به‌منظور بررسی وضعیت عرضه و قیمت مرغ گرم کشتار روز بعد از ظهر پنجشنبه در استان کرمانشاه به ریاست سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مدیران بخش‌های تولیدات دامی و توسعه بازرگانی، مدیران ادارات تابعه، دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه مرغداران، نمایندگان کشتارگاه‌ها و فروشندگان مرغ برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی همچون میزان جوجه‌ریزی و وضعیت تولید در واحدهای مرغداری، شرایط تأمین و توزیع مرغ در سطح استان، تشدید نظارت بر بازار با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین بر ضرورت ایجاد تعادل در قیمت‌ها به‌گونه‌ای که حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌طور هم‌زمان رعایت شود، تأکید شد.

در این جلسه مقرر گردید واحدهای تولیدی، کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه مرغ حاشیه سود مصوب را رعایت کرده و دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نیز با تشدید نظارت، از مرحله تولید تا عرضه نهایی را به‌دقت رصد کنند. بر اساس مصوبات این نشست، با هرگونه تخلف یا اقدامات سودجویانه که منجر به التهاب در بازار مرغ شود، بدون اغماض برخورد خواهد شد و متخلفان به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.