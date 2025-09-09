بیشتر مصوبات کارگروه رفع موانع تولید عملیاتی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علمدار یزدی اظهار کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در یزد با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، از ابتدای امسال تاکنون یک جلسه کارشناسی و ۲۸ جلسه کمیته تخصصی برگزار شده که در این جلسات بیش از ۳۰۰ مصوبه برای ۲۶۱ پرونده مطرح شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد مصوبه بیش از ۱۰۸ مصوبه آن مربوط به بانک‌ها، ۹ مصوبه مربوط به تأمین اجتماعی و ۲۴ مصوبه مربوط به مباحث مالیاتی بوده است.

معاون استاندار با بیان این که مصوبات این کارگروه برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، گفت: در صورتی که دستگاه مربوطه از اجرای مصوبه بدون دلیل قانونی امتناع کند، باید پاسخگو باشد.

علمدار یزدی ادامه داد: در جلسه‌ای که با حضور مدیران واحدها، اعضای کارگروه بخش خصوصی و افراد مرتبط با پرونده‌ها برگزار شد، ۸ پرونده کمیته تخصصی بررسی و بیشتر این مصوبات در کمیته مورد تصویب قرار گرفت.

معاون استاندار با اشاره به آسیب‌پذیری صنایع کوچک در برابر بحران‌های اقتصادی، افزود: بیش از ۸۵ درصد واحدهای تولیدی استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که به شدت نسبت به نوسانات اقتصادی، نرخ ارز و هزینه‌های تولید حساس هستند؛ لذا وظیفه ما حمایت جدی و فوری از این واحدهاست تا از تعطیلی احتمالی آنها جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان انتظار داریم درخواست‌ها و مشکلات خود را از طریق سامانه‌های مرتبط یا ادارات صمت شهرستان‌ها اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن در جلسات مطرح و پیگیری شود.

علمدار یزدی در پایان یادآور شد: جلسات کارگروه اصلی تسهیل و رفع موانع تولید استان به صورت مداوم دوهفته یکبار برگزار خواهد شد تا روند تسهیل امور اقتصادی و رفع موانع تولید با سرعت بیشتری انجام شود.