حمایت از تولید و اشتغال در اولویت کارگروه تسهیل کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بعد از ظهر چهارشنبه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و جمعی از فعالان اقتصادی و متقاضیان واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه برگزار شد.
قباد شعبانی در این جلسه با بیان اینکه حمایت عملی از تولیدکنندگان یک ضرورت انکارناپذیر است، اظهار داشت: مأموریت اصلی این کارگروه فراهمکردن بستر مناسب برای رونق تولید و اشتغال پایدار است و مصوبات آن باید به گونهای باشد که آثار ملموس آن در زندگی اقتصادی مردم و در تقویت سرمایهگذاری استان مشاهده شود.
وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل نباید صرفاً در حد بخشنامه باقی بماند، بلکه باید بهطور واقعی در میدان عمل اجرا شود تا فعالان اقتصادی احساس کنند دغدغههای آنان در زمینه تأمین مالی، رفع موانع اداری و حمایت از سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است.
شعبانی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان کرمانشاه در بخشهای صنعت و صادرات گفت: اگر همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بهدرستی شکل بگیرد، مسیر توسعه اقتصادی استان هموار خواهد شد. آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق و پیگیری جدی مصوبات کارگروه است تا واحدهای تولیدی با اعتماد و پشتیبانی لازم به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تأکید کرد: بانکها بهعنوان بازوی اصلی تأمین مالی باید همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند. اگر این حمایت بهدرستی صورت گیرد، علاوه بر افزایش تولید، شاهد ایجاد فرصتهای جدید شغلی نیز خواهیم بود.
در ادامه نشست، درخواستهای واحدهای صنعتی و تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای تسهیل روند تأمین مالی، رفع مشکلات اداری و فراهمکردن شرایط بهتر برای توسعه فعالیتهای تولیدی اتخاذ شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در پایان یادآور شد: وظیفه ما حمایت بیوقفه از تولیدکنندگان است، چرا که رونق تولید به معنای تقویت اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان این استان خواهد بود.
