قطار چابهار - زاهدان با پیشرفت ۸۰ درصدی به ایستگاه پایانی نزدیک می شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: پروژه راهآهن چابهار – زاهدان بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی کشور در حوزه حمل و نقل و توسعه منطقهای، پس از سالها انتظار در سال ۱۳۸۸ در دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد تصویب شد. این طرح با هدف اتصال بندر استراتژیک چابهار به شبکه ریلی کشور و تقویت کریدور شمال–جنوب، بخشی از برنامه کلان توسعه سواحل مکران محسوب میشود. با وجود تصویب اولیه، عملیات اجرایی پروژه تا سال ۱۳۹۲ بهطور جدی آغاز نشد و صرفاً بخشی از برنامههای مطالعاتی آن انجام شد؛ این پروژه در سال ۱۳۹۸ و بعد از مدتها بلا تکلیفی، در دولت دوازدهم، وارد فاز رسمی ریلگذاری و تخصیص بودجههای کلان شد.
در طول سالهای اخیر، پروژه با فراز و نشیبهایی مواجه بوده؛ از توقفهای موقت در عملیات اجرایی تا تأمین منابع مالی و تغییرات مدیریتی. با این حال، طبق اعلام مسئولان، پیشرفت فیزیکی پروژه تا شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۸۰ درصد رسیده و دولت چهاردهم وعده داده که تا پایان سال جاری، مسیر ریلی چابهار–زاهدان به بهرهبرداری کامل برسد. این مسیر نهتنها نقش حیاتی در توسعه اقتصادی جنوب شرق کشور دارد، بلکه میتواند جایگاه ایران را در ترانزیت منطقهای بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
راه آهن خاش - ایرانشهر به پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصدی رسیده است
سرپرست حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت پروژه راهآهن چابهار – نیکشهر – ایرانشهر – خاش - زاهدان گفت: این پروژه از نظر منابع مالی مشکلی ندارد و به خوبی تأمین میشود و خوشبختانه تعهدات دولت و سازمان برنامه و بودجه تقریباً محقق شده و روند کاری پروژه نیز در حال پیشرفت است.
مجید نوذری نژاد درباره محورهای مختلف این پروژه توضیح داد: تقریباً تمام محورها فعال هستند. با توجه به تعهدات موجود، اولویتبندی عملیات انجام شده و اکنون اولویت اول محور خاش – ایرانشهر است. در این محدوده حدود ۱۱۰ کیلومتر ریلگذاری شده و پیشرفت فیزیکی آن به ۹۱ درصد رسیده است.
وی افزود: در محور ایرانشهر – نیکشهر به دلیل صعبالعبور بودن شرایط، کمی عقبماندگی وجود دارد. در بخش چابهار – نیکشهر نیز که یک قطعه آن در سنوات گذشته تکمیل شده، تاکنون ۸۳ درصد پیشرفت و حدود ۳۷ کیلومتر ریلگذاری انجام شده است.
نوذری نژاد اظهار داشت: برنامهریزی صورت گرفته نشان میدهد تا پایان آذرماه، ایرانشهر و بخش زیادی از چابهار – نیکشهر به اتمام خواهد رسید و طبق برنامه ریزی های انجام شده، کل این پروژه تا پایان سال آماده خواهد شد، اما راهآهن صرفاً باز شدن خط نیست و الزامات دیگری نیز دارد. از جمله دستگاههای ارتباطی که خریداری شده و در حال ورود است، همچنین ساختمان ایستگاههای اصلی (چابهار، نیکشهر و ایرانشهر) و ایستگاههای بینراهی که در حال ساخت میباشند.
عزم جدی دولت برای تکمیل خط راهآهن چابهار - زاهدان تا پایان سال ۱۴۰۴
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان، در نشستی گفت: پروژه راه آهن چابهار - زاهدان که سالها با تأخیر مواجه بود، در ۱۳ سال گذشته تنها ۱۳ همت تأمین اعتبار شده بود، اما طی یازده ماه گذشته ۲۰ همت جدید برای آن پیشبینی شده است. با لطف خدا و تلاش همهجانبه، امیدواریم این پروژه تا پایان امسال و یا در ماههای ابتدایی سال آینده به بهرهبرداری برسد.
عطا الله اکبری افزود: راهآهن چابهار یک پروژه ملی با کارکرد بینالمللی است. این پروژه نهتنها زیرساختی است برای اتصال کشور به بازارهای منطقه و همچنین برگ برندهای برای چانهزنی استان در سطح ملی خواهد بود.
پروژه راهآهن چابهار - زاهدان حلقه اتصال شرق کشور به کریدورهای بینالمللی است
معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیر خود به سیستان و بلوچستان گفت: بررسیهای میدانی کافی و لازم از پروژههای مهم و زیرساختی استان مثل راه آهن چابهار - زاهدان انجام شد و آن چیزی که تعهد وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه است، تخصیص اعتبارات تا پایان سال است که به خوبی به آن تزریق خواهد شد.
سید عبدالله ارجائی افزود: امیدواریم پیمانکار این پروژه هم بتواند تعهداتش را انجام دهد و پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد.
وی خاطر نشان کرد: این پروژه در اولویت یک وزارت راه و شهرسازی است و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی استان دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پروژه راهآهن چابهار - زاهدان حلقه اتصال شرق کشور به کریدورهای بینالمللی است و بهرهبرداری از این پروژه، نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی منطقه، ارتقای شاخصهای حملونقل و رونق صادرات ایفا خواهد کرد.
