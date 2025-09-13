اهدای ۶۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن اشرفیان عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۶۰۰ بسته تحصیلی کامل در قالب طرح مهر تحصیلی در بین جامعه هدف توزیع خواهد شد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان، افزود: هر یک از این بسته به ارزش بالغ بر ۲۰ میلیون ریال جمعاً به مبلغ دوازده میلیارد ریال میباشد که از محل عوائد موقوفات شهرستانهای زاهدان، زابل و ایرانشهر با نیت خیریه و اجتماعی و کمکهای سازمان اوقاف و امور خیریه از شرکت چاپ و انتشارات خریداری شده است.
وی تصریح کرد: این بستهها شامل کیف، دفتر، برگه آچار، جامدادی، خودکار، مداد، خط کش و غیره است.
حجت الاسلام اشرفیان گفت: این طرح با توجه به افزایش هزینههای تحصیلی با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند و رفع مشکلات خانوادهها جهت تهیه لوازم التحریر اجرا میشود.
نظر شما