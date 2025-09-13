سیستان و بلوچستان با ۷۵ هزار هکتار نخلستان؛ پیشتاز در تولید خرمای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت نخیلات استان ۷۵ هزار هکتار است که ۶۲ درصد از باغات استان را تشکیل میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: این استان با تولید ۲۰ درصد از خرمای کشور، همواره از نظر سطح زیرکشت رتبه نخست و از نظر میزان تولید، در جمع ۳ استان برتر قرار داشته و پیشبینی میشود با تولید ۳۵۰ هزار تن خرما در سال جاری، این استان موفق به کسب مقام اول تولید در کشور خواهد شد.
وی از وجود ۳۵ هزار بهرهبردار در حوزه خرما خبر داد و افزود: میزان گردش مالی این حوزه در سال گذشته بالغ بر ۱,۶۰۰ میلیارد ریال بود که نشاندهنده اهمیت اقتصادی این محصول برای معیشت مردم و اقتصاد منطقه است.
دهمرده با اشاره به تنوع گسترده ارقام خرما در استان گفت: از میان بیش از ۳۰۰۰ رقم خرما در جهان، بیش از ۱۰۰ رقم آن در سیستان و بلوچستان کشت میشود. مهمترین ارقام استان به لحاظ تولید، مضافتی با ۲۴۳ هزار تن و ربی با ۸۰ هزار تن هستند.
وی با اشاره به صدور گواهی ارگانیک آلمانی برای ۳۲۹۸ هکتار از نخلستانهای دیم استان، گفت: سالانه ۱۲ هزار تن خرمای ارگانیک رقم ربی از این مزارع به کشورهای هدف صادر میشود.
دهمرده خاطرنشان کرد: خرمای تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهایی از افغانستان و پاکستان گرفته تا هند، ترکیه، روسیه و کشورهای آسیای میانه و جنوب شرق آسیا صادر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به برنامههای آتی، از تهیه و تنظیم پیش نویس سند توسعه و اصلاح و نوسازی نخیلات استان با اعتباری حدود ۱۴ همت خبر داد که پس از تصویب در هیئت دولت مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی در پایان گفت: وجود ۹۰ هزار تن ظرفیت سردخانهای، ۵۵ هزار تن توان بستهبندی و ۱۷ هزار تن ظرفیت فرآوری، فعالیت بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی و کشاورزی، این استان را به یکی از پیشروهای کشور تبدیل کرده و استان را در آستانه تبدیل شدن به قطب مهم صنایع تبدیلی قرار داده است.
نظر شما