خاش؛ محور مواصلاتی مهم و استراتژیک در کریدور شمال-جنوب

خبرگزاری مهر - گروه استانها، شهرستان خاش، با جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر، در ۱۸۳ کیلومتری جنوب شهرستان زاهدان (مرکز استان) و در منطقه بلوچستان قرار دارد. شهری که روزگاری میزبان کاروانهای جاده ابریشم بوده و همواره یک محور مواصلاتی مهم در تردد استان سیستان و بلوچستان به شمار میرود؛ امروزه نیز با توسعه زیرساختهای کلان و بهرهگیری از ظرفیتهای کریدور اقتصادی مکران، خود را برای جهشی بینظیر در عرصه تجارت و توسعه اقتصادی آماده میکند.
خاش با تاریخی غنی و موقعیت استراتژیک، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در منطقه دارد. تکمیل زیرساختهای حمل و نقل، جذب سرمایهگذاری و توسعه صنایع مختلف و توجه بیشتر به مبلمان شهری، از جمله عوامل کلیدی در تحقق این هدف هستند.
در سالهای اخیر، با توسعه بندر چابهار و طرحهای کلان توسعه سواحل مکران و همچنین طرح ملی کریدور شمال جنوب و احداث راه آهن چابهار زاهدان، خاش بار دیگر به عنوان یک نقطه کانونی در نقشه اقتصادی ایران مطرح شده است.
این شهر، با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و جذب سرمایهگذاران، میتواند به یک قطب تجاری و صنعتی در منطقه تبدیل شود؛ با این حال، تحقق این هدف نیازمند رفع چالشهای موجود و برنامهریزی دقیق است.
با تسهیل ترانزیت کالا خاش، به یک مسیر استراتژیک برای تجارت بین المللی تبدیل میشود
فرماندار شهر تفتان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی این شهرستان و خاش، بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو منطقه تاکید کرد.
علیرضا شهنوازان گفت: تفتان و خاش، دو شهرستان همجوار هستند که میتوانند در کنار یکدیگر به توسعه پایدار منطقه کمک کنند.
وی ادامه داد: ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در مرز تفتان، از جمله برنامههای مهم در دست اقدام است که میتواند به رونق تجارت و ایجاد اشتغال در منطقه کمک کند.
فرماندار تفتان تصریح کرد: توسعه کریدور حمل و نقل بین تفتان و خاش، از دیگر اولویتهای مهم است که با تسهیل ترانزیت کالاها و کاهش هزینههای حمل و نقل، به عنوان یک مسیر استراتژیک برای تجارت بینالمللی عمل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، از طریق ایجاد یک فضای امن و جذاب برای سرمایهگذاری، در دستور کار قرار دارد.
شهنوازان یادآور شد: همکاری با سایر استانها و کشورها، برای توسعه اقتصادی منطقه ضروری است و در این راستا، ایجاد روابط تجاری و اقتصادی با مناطق مختلف در حال پیگیری است.
ایجاد زیرساختهای لازم زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم میکند
یک فعال اجتماعی سیاسی شهرستان خاش، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پتانسیلهای خاش، بر لزوم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی منطقه در برنامهریزیهای توسعه تاکید کرد وگفت: خاش با تاریخی غنی و موقعیت استراتژیک، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در منطقه مکران دارد، اما باید به فرهنگ و سنتهای بومی احترام گذاشت.
جواد جمشیدزهی افزود: توسعه صنایع دستی بومی، گردشگری و کشاورزی، از جمله راهکارهای مهم برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در خاش است.
این فعال اجتماعی ادامه داد: کمبود منابع آبی، مشکلات مربوط به امنیت و کمبود زیرساختهای لازم، از جمله چالشهای اصلی پیش روی توسعه خاش هستند که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
جمشید زهی تصریح کرد: مسئولان باید به مسائل خاش توجه بیشتری کنند و در برنامهریزیهای توسعه، به نیازهای مردم این شهر توجه کنند. همچنین، ایجاد زیرساختهای لازم و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه را برای جذب سرمایهگذاران و توسعه اقتصادی فراهم خواهد کرد.
خاش، با پتانسیلهای فراوان و موقعیت استراتژیک، میتواند به یکی از قطبهای اقتصادی مهم در منطقه بلوچستان تبدیل شود. توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری، توجه به ظرفیتهای بومی و رفع چالشهای موجود و توجه بیشتر به مبلمان شهری، از جمله عوامل کلیدی در تحقق این هدف هستند. همکاری بین شهرستانهای خاش و تفتان، میتواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند. با توجه به دیدگاههای مسئولان و فعالان اجتماعی، میتوان امیدوار بود که خاش در آیندهای نزدیک، شاهد تحولات بزرگی در عرصه اقتصادی و اجتماعی باشد.
