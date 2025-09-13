  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

بزرگراه زاهدان-خاش تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد

زاهدان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: بزرگراه زاهدان-خاش تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد و به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله اکبری گفت: عزم استان بر اتمام پروژه بزرگراه زاهدان-خاش به طول ۱۷۰ کیلومتر تا پایان سال ۱۴۰۵ جدی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان همچنین تأکید کرد: با وجود بدهی قابل توجه، برنامه‌ریزی شده تا پایان سال جاری حدود ۶۰ کیلومتر مسیر تکمیل شود و مابقی در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

این بزرگراه، علاوه بر نقش کلیدی در اتصال شمال و جنوب استان، بخشی مهم از شبکه بزرگراهی سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و تکمیل آن به توسعه متوازن، ارتقای ایمنی و تسهیل حمل‌ونقل استان کمک خواهد کرد.

