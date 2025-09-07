وحدت عامل توسعه سیستان و بلوچستان؛ همه یکصدا برای انسجام ملی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دومین روز همایش ملی وحدت «امت احمد» با شعار وحدت و مقاومت با حضور مهمانان کشوری از جمله مولوی محمد اسحاق مدنی رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب و علمای اهل سنت و شیعه سیستان و بلوچستان، مسئولان ارشد، فعالان حوزه زنان و جوانان، فعالان رسانه و نخبگان در محل تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان برگزار شد.

در این روز، مقالات تولید شده در کارگروه‌های تخصصی، در دو مرحله مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت و در برنامه اختتامیه، از مقالات برتر در هر کارگروه تخصصی، تجلیل شد.

سیستان و بلوچستان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی در کشور، هرساله در هفته وحدت و همزمان با سالروز ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام، میزبان همایش محوری وحدت و میعادگاه اقشار مختلف فارس و بلوچ و شیعه و اهل سنت از سراسر استان و کشور است.

همبستگی مردم کشور در جنگ ۱۲ روزه نمونه روشنی از «اعجاز وحدت» بود

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ظهر یکشنبه در دومین روز از همایش ملی وحدت در زاهدان گفت: امروز در این همایش ملی گردهم آمده‌ایم تا بار دیگر ارزش‌های بلند وحدت، همدلی و انسجام ملی را یادآوری کنیم.

آیت الله مصطفی محامی بیان کرد: در جنگ دوازده روزه اخیر، مردم عزیزمان در سراسر کشور و به خصوص در استان سیستان و بلوچستان با حضور فعال و با بصیرت خود نشان دادند که پای انقلاب، اسلام و رهبری خود ایستاده‌اند. این همبستگی و همدلی، نمونه‌ای روشن از اعجاز وحدت بود که توانست معادلات دشمنان ما را به هم بریزد و اقتدار ملت ایران را آشکار سازد.

وی ابراز داشت: همان‌طور که می‌دانیم، اگر چنین وحدتی در سطح جامعه اسلامی شکل گیرد، هیچ رژیم یا قدرتی قادر به تعرض به آن نخواهد بود. رشد عقل، خرد و پرورش فکر و اندیشه، پایه‌های اساسی این وحدت است. عقل و اندیشه، محور هدایت رفتار، اخلاق، گرایش‌ها و اراده انسان است و هر جامعه‌ای که این رشد عقلی را تجربه کند، در ایمان، استقلال و عزت پایدار خواهد بود.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: جوامعی که بر اساس خرد و تفکر متحد شده‌اند، نه تنها در برابر تهدیدهای نظامی و اقتصادی دشمن مقاوم‌اند، بلکه در مقابل فشارهای فرهنگی و شناختی نیز پایدار خواهند بود. همان‌طور که ملت ایران در جنگ دوازده روزه نشان داد، وحدت و اتحاد می‌تواند الگویی برای همه امت اسلامی باشد و دشمنان را ناکام بگذارد.

آیت الله محامی در پایان تصریح کرد: رشد عقل و خرد، اساس مقاومت، استقلال و اقتدار جامعه اسلامی است و با انسجام و هوشیاری مردم، هیچ تهدیدی نمی‌تواند بر اراده ملت غلبه کند.

آینده روشن و پیشرفت سیستان و بلوچستان در گرو وحدت است

همچنین در ادامه استاندار سیستان و بلوچستان ضمن اشاره، بر اهمیت انسجام و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: فلسفه بعثت پیامبران، ایجاد وحدت در جامعه بوده و در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام به طور کامل بر این اصل الهی تأکید شده است.

منصور بیجار با اشاره به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در نامگذاری هفته وحدت، افزود: این اقدام به الگویی برای سایر کشورهای اسلامی تبدیل شده است. تاریخ اسلام نشان می‌دهد هر زمان انسجام و همبستگی میان مسلمانان وجود داشته، امت اسلامی درخشیده است و هرگاه این وحدت خدشه‌دار شده، مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها پدید آمده است.

وی وحدت و انسجام را در شرایط کنونی از واجبات مهم جامعه دانست و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر وحدت اسلامی و برادری میان شیعه و سنی تأکید داشته‌اند؛ ایشان بارها فرموده‌اند که برادران اهل سنت، همانند دیگر اقشار ملت، شریک در وظایف انقلاب هستند و نباید به هیچ وجه احساسات آنان جریحه‌دار شود.

بیجار ادامه داد: دولت چهاردهم با شعار «وفاق ملی» به میدان آمده و تلاش می‌کند با استفاده عادلانه از ظرفیت همه اقوام و مذاهب، الگویی از همزیستی و مشارکت فراگیر ارائه دهد. حضور مدیران اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی استان نمونه‌ای روشن از این رویکرد است.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که با وفاق و همدلی، امکان تحقق اهداف بزرگ وجود دارد. هرکجا که وحدت بوده، توطئه‌های دشمنان نقش بر آب شده است. امروز نیز اگر در کنار هم بایستیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند بر ما غلبه کند.

استاندار سیستان و بلوچستان در پایان اظهار داشت: آینده روشن استان و کشور در گرو همین وحدت و انسجام است و به برکت همدلی موجود، سیستان و بلوچستان می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو کشور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود.

مسلمانان با وحدت و همبستگی، از مردم فلسطین و غزه حمایت کنند

استاد حوزه علمیه اهل سنت در زاهدان در حاشیه همایش وحدت در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: تفرقه در جهان اسلام سبب جسارت بیشتر این رژیم شده است. اگر مسلمانان متحد بودند، رژیم صهیونیستی جرأت حمله به غزه را نداشت.

مولوی عبدالغنی دهانی افزود: مردم فلسطین و غزه سال‌هاست قربانی تفرقه‌ای شده‌اند که جهان اسلام را در بر گرفته است. همه کسانی که در ایجاد این تفرقه نقش داشته‌اند، در دنیا و آخرت جزای اعمال خود را خواهند دید.

استاد حوزه علمیه اهل سنت همچنین تأکید کرد: هر کشور یا گروهی که با رژیم صهیونیستی ارتباط داشته باشد، در جنایات این رژیم شریک است.

وی در پایان گفت: مسلمانان باید با وحدت و همبستگی، از مردم فلسطین و غزه حمایت کنند.

هفته وحدت نقطه عطفی برای رفع اختلافات جزئی شیعه و سنی است

بانوی فعال فرهنگی در حوزه زنان سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه همایش ملی وحدت در زاهدان گفت: هفته وحدت نمادی از پیوند عمیق و قلبی بین مسلمانان شیعه و سنی در محبت به پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، و خاندان پاک ایشان است.

فرحناز کرد زابلی ضمن تبریک این هفته به همه مسلمانان جهان، به ویژه مردم غیور و زنان تأثیرگذار و ولایتمدار سیستان و بلوچستان، افزود: این هفته نقطه عطفی برای رفع اختلافات جزئی بین شیعه و سنی باشد.

کرد زابلی تأکید کرد: امروز دور هم جمع شده‌ایم تا یادآور شویم که شیعه و سنی در اصل و هدف، یکی هستند.

در پایان مراسم و به رسم یاد بود، هدایای سنتی و بومی سیستان و بلوچستان به مهمانان اهدا شد.