اجرای طرح بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی کارشناسان بهزیستی و مثبت زندگی سراسر کشور با موضوع بازگشت و تداوم تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل خانوارهای زن سرپرست برگزار شد.

این جلسه با هدف بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل در خانواده‌های زن سرپرست تحت پوشش به سیستم آموزشی و تضمین تداوم تحصیل آنها با کمک وزارت آموزش و پرورش توسط مددکاران اجتماعی، مراکز دولتی و غیر دولتی سازمان بهزیستی اجرا خواهد شد.

در جلسه اجرای طرح ملی بازگشت به تحصیل، موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، با تأکید بر اهمیت و ضرورت این برنامه، استمرار و پایداری آن را در سراسر استان‌ها خواستار شد.

وی با اشاره به قوانین مصرح در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و اصل ۲۱ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش، اظهار داشت: هیچ کودک ایرانی نباید به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی یا خانوادگی از تحصیل محروم بماند.

به گفته موسوی چلک، آموزش نباید به مکان و زمان محدود شود و لازم است متناسب با شرایط زیست‌بومی کودکان، امکانات آموزشی به محل زندگی آنان آورده شود.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه طرح، خاطرنشان کرد: پس از اجرای مرحله نخست، سازمان باید این طرح را از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی فراتر برده و به فرزندان نیازمند جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، تسری دهد. موسوی چلک در ادامه بر پرهیز از هرگونه برچسب‌زنی به کودکان بازمانده از تحصیل تأکید کرد و آن را مانعی جدی در مسیر بازگشت آنان به آموزش دانست.

وی افزود: مواجهه با مسئله بازماندگی از تحصیل باید در قالب «مدیریت مورد» و با جلب حمایت‌های مختلف اجتماعی، بین‌بخشی و مشارکت نهادهای مدنی انجام شود.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: این طرح تنها با همکاری همه دستگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و همراهی جامعه محلی می‌تواند به نتیجه برسد و زمینه تحقق عدالت آموزشی برای همه کودکان را فراهم سازد.

اسلامیان مددکار اجتماعی و مدرس این دوره، با تشریح رویکرد طرح ملی بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده، تأکید کرد: بازماندگی تحصیلی پدیده‌ای چندبعدی و نیازمند برنامه‌های متنوع و ترکیبی است.

وی افزود: در این طرح مددکاران اجتماعی با استفاده از مدیریت مورد، برای هر کودک برنامه اختصاصی تدوین می‌کنند و مداخلات در حوزه‌های حمایتی و معیشتی، خانواده‌محور، مشاوره‌ای و روان‌شناختی، آموزشی، مدرسه‌محور، اجتماع‌محور، حقوقی-قضایی و مدیریت موارد پیچیده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این مداخلات از ارائه کمک‌هزینه تحصیلی، بسته‌های آموزشی و خدمات مشاوره‌ای گرفته تا حمایت‌های حقوقی، جلب مشارکت اجتماعی و همکاری‌های بین‌بخشی را شامل می‌شود تا مسیر بازگشت پایدار کودکان به تحصیل هموار گردد.

خاک‌رنگین، مدیرکل دفتر خانواده و بانوان، با اشاره به اجرای طرح ملی بازگشت به تحصیل و تداوم تحصیلی فرزندان بازمانده از تحصیل در خانواده‌های زن‌سرپرست تأکید کرد که این پدیده چندبعدی و چندعلتی است و نمی‌توان برای همه کودکان از یک رویکرد واحد استفاده کرد.

وی افزود: سازمان بهزیستی با تکیه بر نقش محوری مددکاران اجتماعی تلاش می‌کند برای هر کودک متناسب با شرایط فردی و خانوادگی، برنامه اختصاصی بازگشت به تحصیل طراحی کند.

وی همچنین بر ضرورت پایش و نظارت مستمر تحصیلی و استفاده از ظرفیت‌های محلی و ملی تأکید کرد و هشدار داد که حمایت‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که خود به عامل تشویق آسیب‌های اجتماعی تبدیل نشوند.

در انتهای جلسه با پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان و کارشناسان استان‌ها، چالش‌های احتمالی طرح مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.