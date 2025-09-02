پیام رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت درخشش ورزشکاران دارای معلولیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، به مناسبت کسب سه مدال طلای رشته بوچیا توسط ورزشکاران دارای معلولیت، پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

خبر کسب سه مدال ارزشمند طلای رشته بوچیا که برای اولین بار در مسابقات جهانی در کشور قزاقستان به دست آمد موجب افتخار و غرور ملی شد.

این موفقیت چشمگیر بدون پشتکار و تلاش مثال زدنی ورزشکاران عزیز دارای معلولیت و پشتیبانی خانواده‌های آنها و تدابیر و زحمات مضاعف رئیس و کادر فنی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان محقق نمی‌شود.

اینجانب به نمایندگی از سوی مجموعه کارگزاران و دست اندرکاران سازمان بهزیستی کشور این موفقیت کم نظیر را به تمام هموطنان عزیز تبریک گفته از خداوند متعال، فتح مستمر قله‌های افتخار در عرصه‌های بین‌المللی را برای ورزشکاران دارای معلولیت کشورمان آرزو دارم.