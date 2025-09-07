نخستین تعاونی محلی طرح «سلام» در منطقه ۴ تهران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی طرح سلام (سلامت اجتماعی محلهمحور) صبح امروز با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مدرسه استثنایی بهشتی برگزار شد.
یعقوب رستمی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم ضمن رونمایی از نخستین تعاونی محلی طرح «سلام»، اظهار داشت: پس از تأکید رئیسجمهور مبنی بر ضرورت مشارکت محلات در حل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، سازمان بهزیستی پیشقدم شد و طرح سلام را به اجرا گذاشت.
وی افزود: بررسیهای ما نشان داد که میتوان محلات را در قالب تعاونیها سازماندهی کرد و خدمات متنوع آموزشی، اقتصادی و اجتماعی را در قالب اساسنامه مشخص ارائه داد. بر همین اساس، نخستین تعاونی محلی در منطقه ۴ تهران راهاندازی شد و موافقتنامه آن صادر گردید.
رستمی با اشاره به مقارن بودن این اقدام با هفته تعاون و هفته وحدت تصریح کرد: این همزمانی را به تعاونگران کشور تبریک میگویم. امیدواریم این تعاونی به الگویی برای سایر محلات تبدیل شود تا مردم با تشکیل مجموعههای محلی در حوزههای آموزشی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند.
معاون امور تعاون در ادامه گفت: برای ثبت تعاونیهای محلی نیازی به حضور فیزیکی در ادارات نیست و تمام مراحل از طریق سامانه هوشمند تعاون در یک روز انجام میشود. تنها برای دریافت موافقت اصولی نهایی، افراد باید به ادارات تعاون کار مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: وزارت تعاون و ادارات تعاون در استانها و شهرستانها آماده پشتیبانی کامل از مردم در مسیر تشکیل این تعاونیها هستند و امیدواریم این اقدام زمینهساز توسعه مشارکت اجتماعی و توانمندسازی محلات شود.
نظر شما