۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۹

جزئیاتی از اجرای طرح «سلام» در محلات تهران

مراسم رونمایی طرح سلام (سلامت اجتماعی محله‌محور) صبح امروز انجام گرفت و قرار است در قالب اجرای این طرح توانمندسازی شهروندان صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی طرح سلام (سلامت اجتماعی محله‌محور) صبح امروز با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مدرسه استثنایی بهشتی برگزار شد.

سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از حمایت کامل این سازمان از طرح «سلام» خبر داد.

قاسمی با اشاره به همکاری گسترده مدارس در این طرح گفت: آموزش و پرورش کشور در خدمت این طرح است و این طرح بیشتر کمک به ما خواهد بود. قریب به ۳۰۰۰ مدرسه و مرکز استثنایی آمادگی کامل دارند تا در این طرح همکاری کنند.

وی افزود: ما معتقدیم در این زیست‌بوم و اکوسیستم آموزشی جدید نیازمند یک وضعیت آموزشی توانمند، تاب‌آور و فراگیر در حوزه آموزش استثنایی هستیم. این طرح به نوعی به حکمرانی آموزشی بازمی‌گردد و اساساً بهترین حکمرانی، مشارکت‌جوی شبکه‌محور است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خاطرنشان کرد: در این رویکرد تلاش می‌کنیم شبکه‌های محلی یاری‌گر را شناسایی کنیم و در مسیر توانمندسازی افراد نیازمند اعم از سالمندان و افراد استثنایی گام برداریم. ما با همه وجود از این طرح حمایت می‌کنیم.

