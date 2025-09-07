جزئیاتی از اجرای طرح «سلام» در محلات تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی طرح سلام (سلامت اجتماعی محله‌محور) صبح امروز با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مدرسه استثنایی بهشتی برگزار شد.

سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از حمایت کامل این سازمان از طرح «سلام» خبر داد.

قاسمی با اشاره به همکاری گسترده مدارس در این طرح گفت: آموزش و پرورش کشور در خدمت این طرح است و این طرح بیشتر کمک به ما خواهد بود. قریب به ۳۰۰۰ مدرسه و مرکز استثنایی آمادگی کامل دارند تا در این طرح همکاری کنند.

وی افزود: ما معتقدیم در این زیست‌بوم و اکوسیستم آموزشی جدید نیازمند یک وضعیت آموزشی توانمند، تاب‌آور و فراگیر در حوزه آموزش استثنایی هستیم. این طرح به نوعی به حکمرانی آموزشی بازمی‌گردد و اساساً بهترین حکمرانی، مشارکت‌جوی شبکه‌محور است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خاطرنشان کرد: در این رویکرد تلاش می‌کنیم شبکه‌های محلی یاری‌گر را شناسایی کنیم و در مسیر توانمندسازی افراد نیازمند اعم از سالمندان و افراد استثنایی گام برداریم. ما با همه وجود از این طرح حمایت می‌کنیم.