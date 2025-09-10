به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و هیأت همراه به دعوت وزیر بهداشت عراق؛ که مسئولیت کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر این کشور را برعهده دارد، به منظور شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، به عراق سفر کردهاند.
وی در نخستین دیدار خود با صالح مهدی الحَسنوی؛ وزیر بهداشت این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
ذوالفقاری ضمن ابراز خرسندی از دیدار با وزیر بهداشت عراق و قدردانی از استقبال گرم و صمیمانه برادران عراقی به تشریح جایگاه ستاد مبارزه با موادمخدر به عنوان عالیترین مرجع در امر مبارزه با موادمخدر در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
۶ درصد از جمعیت جهان مصرفکننده حداقل یک نوع ماده مخدر هستند
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت مصرف موادمخدر در جهان، گفت: بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر در سال ۲۰۲۵، حدود ۳۱۶ میلیون نفر معادل ۶ درصد از جمعیت جهان حداقل یک نوع ماده مخدر مصرف میکنند.
وی افزود: «کانابیس»، مواد افیونی و شبه افیونی، «متامفتامین» و «آمفتامین» از نرخ شیوع بالاتری برخوردارند که جوانی جمعیت و بحران اقتصادی و اجتماعی و امنیتی در رشد این مواد تأثیرگذار هستند.
ذوالفقاری با ابراز تأسف از روند تولید و مصرف این مواد در منطقه، گفت: متأسفانه این روند به یک تهدید جدی تبدیل شده است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، رویایی با این چالشها را نیازمند عزم ملی کشورها و ارتقا همکاریها و همگرایی منطقهای و بینالمللی دانست.
روند همکاریهای تهران و بغداد در زمینههای مختلف در حال پیشرفت است
وی ادامه داد: در این میان، همکاری با کشورهای همسایه اثربخشتر است و بحمدالله روند همکاریهای تهران و بغداد در زمینههای مختلف در حال پیشرفت است که از جمله آنها میتوان به همکاریهای دو جانبه در حوزه مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازها اشاره کرد.
ذوالفقاری ضمن تبیین اقدامات و دستاوردهای ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر، به راهبرد متوازن جمهوری اسلامی ایران در حوزه کاهش تقاضا شامل اجرای برنامههای پیشگیری در چهار کانون آموزشی، خانواده، محیطهای کاری و محلات، طرح «یاریگران زندگی» تا روستاها و برنامههای کاهش آسیب تا زندانها برای زنان باردار دارای اختلال مصرف مواد مخدر اشاره کرد.
بهرهگیری از ظرفیت سمنها و دانشبنیانها در اجرای طرحها و برنامههای ستاد
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: اجرای تمام طرحها و برنامهها با بهرهگیری از ظرفیتهای سمنها، بخش خصوصی، مجمع خیرین و دانشبنیانها انجام میشود که در این ارتباط میتوان به تولید داروهای پیشرفته نظیر «بوپرنورفین» و «نالترکسون»، «متادون» و «شربت تریاک» اشاره کرد.
وی یادآور شد: با همکاری دفتر UNODC، به دلیل موقعیت برتر و تجارب موفق ایران در زمینه درمان معتادان، «مرکز منطقهای ظرفیتسازی و پژوهش در درمان اختلالات ناشی از مصرف مواد» انتخاب و از دسامبر ۲۰۱۹ در تهران آغاز به کار کرده است. در گام نخست، تعداد زیادی از پزشکان، روانپزشکان و متخصصان کشورهای منطقه در این مرکز دورههای بازآموزی را گذرندهاند.
راهاندازی مرکز سلامت و توانمندسازی نوجوانان در معرض آسیب ویژه دختران در ایران
ذوالفقاری افزود: همچنین بر اساس برنامه مشترک فیمابین دبیرخانه ستاد و دفتر یونیسف تعدادی مرکز سلامت و توانمندسازی نوجوانان در معرض آسیب ویژه دختران در کشور راهاندازی شده و هدف از راهاندازی این مراکز، توانمندسازی دختران نوجوان آسیبپذیر، کاهش عوامل خطر، افزایش مهارتهای مقابلهای و تابآوری در برابر آسیبهای اجتماعی و مصرف موادمخدر است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر اعلام آمادگی ایران به منظور اشتراکگذاری تجارب موفق و دستاوردهای کشورمان در عرصه کاهش تقاضا، پیشگیری، درمان، بازتوانی، کاهش آسیب و صیانت از بهبودیافتگان با طرف عراقی تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای موجود درباره مواد شیمیایی پیشساز اشاره و بیان کرد: بر اساس گزارشهای کمیته ملی پیشسازها، صادرات مواد شیمیایی ذیل جداول ۱ و ۲ موضوع کنوانسیون ۱۹۸۸ به خصوص به اقلیم کردستان همواره با چالشهایی از جمله پروسه طولانی صدور مجوز واردات از مرکز رو به رو است و عملاً امکان صادرات مواد شیمیایی پیشساز میسر نیست لذا انتظار داریم تا در اعطای مجوز واردات برای مصارف علمی و پزشکی پیشسازها تسهیل صورت گیرد.
ذوالفقاری با تأکید بر اینکه هر دو کشور ایران و عراق عضو کنوانسیونهای بین المللی کنترل مواد مخدر هستند، گفت: در این ارتباط، هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر ( INCB) توصیه کرده است تا کشورها در مورد مسافرانی که تحت درمان اعتیاد هستند، برای حمل به اندازه مصرف شخصی و با مجور پزشک معتمد انعطاف داشته باشند لذا پیشنهاد میکنم تا کمیتهای تخصصی برای رفع این مشکل تشکیل و نقاط تماس تعیین شود.
نظر شما