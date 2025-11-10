به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی رتبهای از سازمان جهانی بهداشت در دفتر مرکزی در ژنو و دفتر منطقهای قاهره صبح امروز با حضور در ستاد مبارزه با مواد مخدر با معاون پیشگیری و درمان و جمعی از مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر و مدیران دیگر دستگاههای عضو همچون وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی دیدار و گفتوگو کردند.
استوار؛ مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر و سلامت روان دفتر سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از میزبانی هیأت عالی رتبه از سازمان جهانی بهداشت در دفتر مرکزی در ژنو و دفتر منطقهای قاهره، گفت: هدف مأموریت یک هفتهای هیأت عالی مذکور حمایت و به رسمیت شناختن دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بهرهگیری از توصیههای فنی و ایجاد همکاری بین سازمان جهانی بهداشت و بخشهای مختلف سلامت روان و سو مصرف مواد مخدر در کشور است.
خالد سعید؛ مشاور سلامت روان سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی در ادامه به ایراد سخن پرداخت و ضمن قدردانی از مهماننوازی جمهوری اسلامی ایران و فرصت ایجاد شده برای این دیدار، به بازدیدهای هیأت مذکور از مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دو مرکز سراج و یک مرکز گذری ترک اعتیاد اشاره و اظهار کرد: دفتر منطقهای سازمان جهانی بهداشت در قاهره ابتکار عملی درباره مشارکت اجتماعی درباره این برنامهها را از سال گذشته آغاز کرده که مورد تصویب وزرای بهداشت دیگر کشورهای منطقه نیز قرار گرفته است.
ابتکار عمل در بحث مقابله با سو مصرف مواد مخدر مختص یک سازمان یا یک نهاد نیست
وی با بیان اینکه ابتکار عمل در بحث مقابله با سو مصرف مواد مخدر مختص یک سازمان یا یک نهاد نیست، تصریح کرد: تأکید کردیم که برای این اقدامات حتماً نیاز به همکاری میانبخشی نه تنها در بخش سلامت بلکه سایر بخشها از جمله سیاستگذاران ارشد شامل قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمان زندانها، وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی و … وجود دارد همچنین متوجه نقش سازمانهای مدنی نیز در این رابطه هستیم.
خالد سعید پیشنهاد داد تا اقدامات مختلف در سطوح مختلف اعم از سه حوزه اصلی سیاستگذاری و قانونگذاری، تقویت نظام مراقبت اعم از اطلاعرسانی و پژوهش و در نهایت ارتقای سلامت روان و سو مصرف مواد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف منطقه از سطوح مختلف توسعهای برخوردار هستند و تفاوت از منظر منابع موجود بین کشورها وجود دارند، گفت: در این رابطه کشورها را از لحاظ منابع انسانی و مادی به چهار دسته کشورهای دارای منابع کم مانند (سومالی، یمن و پاکستان)، کشورهای در بحران مانند عراق، سوریه، سودان، کشورهای گروه میانی یا متوسط با منابع انسانی خوب و امکاندار در ظرفیت توسعه منابع انسانی و یافتههای شواهد معنا و در نهایت کشورهای دارای درآمد بالا تقسیمبندی کردیم.
مشاور سلامت روان سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی افزود: برای هر کدام از این قوای چهارگانه مداخلاتی را مخصوص آنها تدوین کردیم.
مداخلات سو مصرف مواد مخدر باید مورد پوشش همگانی قرار گیرند
خالد سعید با بیان اینکه مداخلات سو مصرف مواد مخدر باید مورد پوشش همگانی قرار گیرند، گفت: مسائل پیشگیرانه از اعتیاد از بدو تولد باید شروع شود و کل چرخه زندگی را در برگیرد.
وی با تأکید بر اینکه اولویتهای ایران با مباحث بینالمللی و موارد مذکور همراستایی دارند، گفت: در عین حال نظام موجود در جمهوری اسلامی ایران میتواند تجارب ارزندهای برای سایر کشورها ارائه کند، ما متوجه مسائل ژئوپولتیک هستیم اما دیگر کشورها میتوانند از تجارب ایران بهرهمند شوند.
مشاور سلامت روان سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی با ابراز امیدواری از همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینههای آموزشی، انجام پژوهشهای مشترک، اشتراکگذاری اطلاعات و تمرکز بر گروههای خاص از جمله زنان باردار معتاد و فرزندان آنها، گفت: فرصت خوبی برای همکاری، انتشار و توزیع یافتهها و دستاوردها با ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.
قدردانی از جمهوری اسلامی ایران در توجه به استانداردهای بینالمللی در عرصه درمان معتادان و پیشگیری از اعتیاد
آدنجا بوسه؛ سرپرست تیم مقابله با الکل، مواد مخدر و رفتارهای اعتیادآور ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت نیز در ادامه این دیدار ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران در توجه به استانداردهای بینالمللی در عرصه درمان معتادان و پیشگیری از اعتیاد، گفت: بسته مشترکی توسط WHO و UNODC درباره درمان معتادان در حال تدوین است همچنین در ارتباط با بحث مدیریت سو مصرف مواد مخدر و درمان پروتکلی داریم و البته راهکارهای درمان نیز در حال بازبینی هستند.
وی با اشاره به اظهارات یاوری مبنی بر تدوین طرح جدید درمان با ارائه الگویی شبیه به الگوی درمان کشور سوئیس، گفت: در موارد مطروحه از جمله تمایل به الگوی سوئیس یا الگوهای کاهش آسیب، دو سری از راهکارهای WHO با هم در حال تجمیع است، یکی بحث کمکهای مداخلات دارویی و اجتماعی است و بعدی بحث مدیریت سو مصرف و اوردوز است، شیوهنامه پژوهشی برای مدیریت اجتماعمحور که مطابق با توصیههای WHO برای تمام افراد در معرض خطر این موضوع است که باید تمام این افراد آموزشدیده و به آنها پاسخدهی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در تعدادی از کشورها از جمله آسیای مرکزی و اوکراین توانستیم این برنامه را انجام داده و جانهای زیادی را توانستیم نجات دهیم.
سرپرست تیم الکل، مواد مخدر و رفتارهای اعتیادآور ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت یادآور شد: مباحث زیادی برای تغییر کنوانسیونها درباره مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که امیدواریم سلامت عمومی و رفاه انسانها در روح این بازبینیها تعبیه شوند.
قدردانی از نقش مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور در مقابله با این پدیده شوم
وی با قدردانی از نقش مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور در مقابله با این پدیده شوم، گفت: اقدامات شما میتواند به نفع بازیگران در منطقه باشد.
فهمی حنا؛ سرپرست سلامت روان و حمایتهای روانی اجتماعی ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه، اظهار کرد: فرصت بسیار منحصر به فردی وجود دارد تا سازمان جهانی بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستاندرکاران برنامههای پیشگیری و درمان را ارتقا دهد.
وی افزود: به ابتکار وزارت بهداشت یک گروه و پلتفرم به نام G5 وجود دارد و شامل کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و WHO است، این پنج عضو با همدیگر میتوانند اقدامات هماهنگی را در سطح منطقهای و بینالمللی انجام دهند.
فهمی حنا تصریح کرد: در آخرین مجمع جهانی بهداشت امسال در ژنو، وزیر بهداشت و مدیر دفتر منطقهای توافق کردند تا این پلتفرم مورد استفاده قرار گیرد و امیدوارم ستاد مبارزه با مواد مخدر به این اقدام بپیوندند.
سرپرست سلامت روان و حمایتهای روانی اجتماعی ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت گفت: دفتر سازمان جهانی بهداشت در کشور این آمادگی را دارد تا ارتباط با ستاد مبارزه با مواد مخدر را تسهیل و پیوستگی آن را تضمین کند و این همکاریها بلندمدت ادامه یابد.
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