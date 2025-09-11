انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و هیأت همراه به دعوت وزیر بهداشت عراق که مسئولیت کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر این کشور را برعهده دارد، به منظور شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، به عراق سفر کرده‌اند.

وی در ادامه دیدارهای خود در عراق با عبدالامیر الشمری؛ وزیر کشور جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد.

ذوالفقاری ضمن ابراز خرسندی از دیدار با وزیر کشور جمهوری عراق و قدردانی از استقبال گرم و صمیمانه برادران عراقی به تشریح جایگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان عالی‌ترین مرجع در امر مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

ایران قربانی ترانزیت مواد مخدر است

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در تشریح موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران در کنار بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد افیونی، دومین کشور تولیدکننده عمده «کانابیس» و اخیراً نیز تولید کننده شیشه (متامفتامین) یعنی افغانستان از یک سو و با بازار بزرگ و اغواگر مصرف در اروپا در سوی دیگر قرار دارد و ایران قربانی ترانزیت مواد مخدر است.

وی خاطرنشان کرد: سودآوری بیشتر، کاهش ریسک کشف و ضبط محموله‌ها و حجم کمتر مواد صنعتی از جمله انگیزه‌های قاچاقچیان در افغانستان برای تولید شیشه و متامفتامین است.

پیش‌سازهای شیمیایی از اروپا راهی افغانستان می‌شود

ذوالفقاری افزود: مواد شیمیایی پیش‌ساز از جمله مسائل چالش‌برانگیز در تولید مواد افیونی و متامفتامین‌ها است. پیش‌سازهای شیمیایی عمدتاً در کشورهای صنعتی اروپا و آسیای جنوب شرقی تولید و در پوشش مواد صنعتی قانونی از طرق مسیر اروپا، جنوب شرق آسیا، جنوب غرب آسیا و برخی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس به افغانستان انتقال داده می‌شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: من با حدود چهار دهه فعالیت مدیریتی در حوزه‌های امنیتی و انتظامی (از جمله وزارت کشور و پلیس) آشنایی کامل با موضوع مواد مخدر و چگونگی مبارزه با آن دارم و بر این عقیده هستم که در بخش فراملی، ایجاد و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: در این راستا، همکاری دوجانبه با کشورهای همسایه بسیار مهم و مثمرثمر خواهد بود. اکنون بحمدالله روند همکاری‌های تهران و بغداد در زمینه‌های مختلف در حال پیشرفت است که از جمله آن‌ها می‌توان به همکاری‌های دو جانبه در حوزه مبارزه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها اشاره کرد.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک استراتژی متوازن به مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی می‌پردازد، اظهار کرد: این استراتژی، پیشگیری، کاهش تقاضا، درمان و مقابله با عرضه مواد مخدر را در دستورکار خود دارد.

تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با عرضه موادمخدر

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به برخی از اقدامات ایران در حوزه مقابله با عرضه موادمخدر اشاره و بیان کرد: انسداد و پایش نقاط صعب‌العبور از طریق انجام گشت‌های هوایی، انجام گشت‌های منظم نیروهای مرزی، استقرار یگان‌های مرزبانی در نقاط صفر، اجرای طرح‌های رصد الکترونیکی و اپتیکی، کنترل مرز و پایش تصویری برخی از مناطق مرزی به ویژه در استان‌های شرقی، تجهیز پاسگاه‌ها به کابل نوری و بهره‌گیری از دوربین‌های کنترلی، پایش پهپادی وگشت‌های جاده‌ای در مرزها از جمله این اقدامات است.

وی یادآور شد: در نتیجه اقدامات اثرگذار ایران در مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان، قاچاقچیان به حمل و ترانزیت مواد مخدر به شکل خُردتر و در اوزان پایین روی آورده، و از روش‌های کوله‌بری، استفاده از تجهیزات هوایی نظیر پاراگلایدر و کوادکوپتر، بلع و انباری و پرتابی به وسیله منجنیق (برای عبور از موانع مرزی موجود)، استفاده می‌کنند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: برای مقابله با قاچاق دریایی و کنترل تحولات و تحرکات دریایی، زیرساخت‌های لازم تأمین و تعبیه شده است که از جمله می‌توان به دایر کردن صدها پاسگاه ساحلی و راه‌اندازی پاسگاه‌های شناور دریایی، تقویت و توسعه تجهیزات الکترونیکی و الکترواپتیکی و نصب رادارهای زمینی و شناوری اشاره کرد.

انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ توسط جمهوری اسلامی ایران

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماهه ۲۰۲۵ با متلاشی‌سازی بیش از هزار و ۷۰۰ باند، حدود ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر از جمله هشت تن هروئین و مرفین و ۲۸ تن متامفتامین کشف کرده است.

وی با اشاره به شهادت یک نفر از نیروهای مقابله‌ای با مواد مخدر در مدت یاد شده، افزود: نیروهای مرزبانی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در تیرماه سال جاری موفق شدند با اجرای عملیات‌های مبتنی بر اقدامات اطلاعاتی و ضربه زدن به باندهای مسلحانه قاچاق مواد مخدر، مجموعاً ۱۶۲ کیلوگرم حشیش به مقصد کویت و ۱۶۰ کیلوگرم ماده از نوع گل به مقصد عراق کشف کنند. در این عملیات‌ها، ضمن دستگیری تعدادی از قاچاقچیان، مقادیری سلاح و فشنگ نیز کشف و ضبط شده است.

ذوالفقاری یادآور شد: بر اساس گزارش دفتر UNODC ایران به تنهایی ۷۶ درصد کشفیات جهانی تریاک، ۶۷ درصد کشفیات جهانی مرفین و ۱۷ درصد کشفیات جهانی هروئین را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: در پنج استان غربی و جنوب غربی نسبت به احداث یا ترمیم، تعمیر و بهسازی و تقویت صدها کیلومتر جاده خاکی، جاده آسفالت، فنس و سیم خاردار، دیوار بتنی، کانال و خاکریز و نیوجرسی اقدام کرده‌ایم.