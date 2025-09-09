سفر دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و هیأت همراه به دعوت وزیر بهداشت عراق که مسئولیت کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر این کشور را برعهده دارد، به منظور شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، به عراق سفر کردند.

ذوالفقاری در بدو ورود به عراق مورد استقبال رسمی وزیر بهداشت و رئیس کمیته اجرایی مبارزه با موادمخدر وزارت کشور عراق قرار گرفت.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین در بدو ورود به بغداد در فرودگاه این شهر در محل یادمان شهدای مقاومت شهیدان سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس حاضر شد و به مقام این شهدا ادای احترام کرد.

دیدار با وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر عراق، بازدید از مرکز درمانی و نظام پزشک قانونی وزارت بهداشت عراق، ملاقات با وزیر کشور عراق و شرکت در دومین نشست کمیته مشترک دو کشور با حضور رؤسای کمیته‌های ملی از جمله برنامه‌های نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این سفر سه‌روزه خواهد بود.