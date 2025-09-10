لزوم احیای موقوفات و تقویت کارکرد اجتماعی بقاع متبرکه

حجت‌الاسلام سعید عطاالله‌ی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نهادی با قدمت و سابقه طولانی، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نقش مهمی در حوزه قرآن و بقاع متبرکه ایفا کرده و همچنان بر کیفیت فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی تأکید دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محلات تصریح کرد: سنت وقف از صدر اسلام تاکنون جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی داشته و سازمان اوقاف نیز بر اساس آیات و روایات در این مسیر گام برداشته است و برگزاری مسابقات قرآنی، اجرای طرح تربیت حافظان و برنامه‌های فرهنگی در بقاع متبرکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری از مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان است.

وی با اشاره به طرح «شمیم خدمت» گفت: این طرح به منظور ارتقای کارکرد اجتماعی بقاع متبرکه در حوزه اشتغال‌زایی برای اقشار کم‌برخوردار تدوین شده و به زودی در شهرستان محلات نیز اجرایی خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محلات ادامه داد: احیای موقوفات یکی دیگر از وظایف اساسی این سازمان استت که از سال گذشته تاکنون تعداد ۸۴ سند تک‌برگ برای موقوفات این شهرستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان محلات از نظر تعداد موقوفات در جایگاه سوم استان مرکزی قرار دارد، گفت: بیش از ۴۲۰ موقوفه با مساجد و حسینیه‌ها که بیش از ۸۰ درصدشان فعال هستند، در این شهرستان وجود دارد و ۲۸۰ مورد به صورت رقبه است.

حجت‌الاسلام عطا اللهی ادامه داد: تلاش برای شفاف‌سازی و ثبت رسمی موقوفات انجام می‌شود که پس از سنددار شدن، برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از زمین‌ها و املاک بلااستفاده در دستور کار قرار دارد و همچنین امکان وقف مشارکتی برای خیرین فراهم شده تا بر اساس نیازهای روز جامعه، فرهنگ وقف توسعه یابد.

وی گفت: در چهلمین و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن نیز سه نفر از شهرستان محلات در رشته معارفی به مرحله استانی و دو نفر در رشته آوایی به مرحله کشوری راه یافتند، همچنین صندوق قرض‌الحسنه وقف در مرحله جذب سرمایه قرار دارد تا تسهیلات اشتغال‌زایی را در اختیار مردم قرار دهد.

وی با اشاره به نبود موقوفات مرتبط با امور ازدواج جوانان و حوزه دارو و درمان در این شهرستان گفت: با توجه به نیازهای شهرستان بر لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه وقف متناسب با نیازهای روز جامعه تأکید می‌شود

وی تصریح کرد: تمامی مزایده‌های سازمان اوقاف از این پس به صورت الکترونیکی و آنلاین برگزار می‌شود و قیمت‌گذاری املاک نیز با نظر کارشناسان رسمی دادگستری و بدون دخالت اداره اوقاف و امور خیریه صورت می‌گیرد.