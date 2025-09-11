به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله واحدی پیش ازظهرپنج شنبه در همایش یاوران وقف استان مرکزی که در محل امامزاده سیداسحاق (ع) ساوه برگزار شد، اظهار کرد: ایثار و فداکاری شهدا همواره الهامبخش اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و رسالت سازمان اوقاف است که در مسیر خدمت به مردم، راه آنان را با جدیت ادامه دهد.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه اسنان مرکزی در خصوص نحوه هزینهکرد موقوفات افزود: سال گذشته، بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال از درآمدهای موقوفات در حوزههای مذهبی، خیریه، اجتماعی و آموزشی سرمایهگذاری شده است، این منابع به صورت دقیق و هدفمند در ساخت اماکن مذهبی، حمایت از دانشآموزان محروم و اجرای برنامههای متنوع با همکاری خیرین صرف شده است.
حجتالاسلام واحدی با بیان حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان، از راهاندازی پروژه تولید هسته کاتالیزور خودرو خبر داد و گفت: این طرح که تا پاییز امسال آماده بهرهبرداری میشود، علاوه بر کاهش آلودگی محیطزیست، باعث صرفهجویی ارزی چشمگیری خواهد شد، طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که این موضوع خسارتی بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار به کشور تحمیل میکند.
وی با اشاره به دیگر برنامههای مهم گفت: شهرک صنعتی وقفی در شهرستان شازند در دست احداث است همچنین مجتمعهای گلخانهای پیشرفته در اراک و محلات و نیروگاه ۵۰ مگاواتی در امامزاده سید اسحاق ساوه راهاندازی میشود، علاوه بر این، تا پایان سال یک نیروگاه ۵۰۰ کیلوواتی دیگر نیز به بهرهبرداری میرسد که همه این پروژهها نقش مهمی در استفاده بهینه از ظرفیتهای موقوفات دارند.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با تأکید بر اثرگذاری ورود به حوزههای صنعتی و دانشبنیان بیان کرد: این گامها نه تنها موجب تحول در ساختار موقوفات میشود، بلکه به رفع نیازهای اساسی کشور کمک میکند و زمینه کاهش وابستگی اقشار کمدرآمد به بودجههای دولتی را فراهم میکند.
حجت الاسلام واحدی افزود: این رویکرد جدید میتواند بهرهوری موقوفات را افزایش داده، فرصتهای شغلی ایجاد و جایگاه وقف را در اقتصاد ملی تقویت کند.
وی همچنین به اقدامات گسترده اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۶ هزار بسته معیشتی، ۱۴ سری جهیزیه و کمکهای نقدی به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد ریال به نیازمندان اهدا شده است، حمایت از مردم غزه و اجرای طرحهای «ضیافت الهی»، «قرار دوازدهم» و «مهر تحصیلی» نیز از دیگر فعالیتها بوده است.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته ۲۵ وقف جدید به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال در این استان به ثبت رسید که عمده واقفان نیت خود را در حوزههایی چون حمایت از ایتام، کمک به ازدواج جوانان و ساخت مدارس متمرکز کردهاند، که این موضوع نشاندهنده افزایش توجه عمومی به وقفهای اجتماعی است.
حجت الاسلام واحدی همچنین در خصوص برنامههای فرهنگی گفت: برگزاری جشنهای ولایت علوی در ۸۰ نقطه استان، اعزام ۶۰۰ مبلغ دینی به بقاع متبرکه و اجرای طرح شهید حسینی از برنامههای شاخص فرهنگی بوده است، علاوه بر این، موکب سیدالشهدا در کاظمین که نمادی از افتخارات استان است، در ایام اربعین خدمات گستردهای به زائران ارائه کرده است.
وی ادامه داد: در هفته وقف، بیش از ۱۱۵ برنامه متنوع برگزار میشود که شامل افتتاح مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و کلنگزنی پروژههای جدید است، این مرکز با هدف ارتقای سطح علمی و دینی جامعه فعالیت خواهد کرد و نقش مهمی در ترویج فرهنگ وقف دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: نمایشگاه دستاوردهای اوقاف که از ۲۵ تا ۲۸ ماه جاری برگزار میشود، فرصت مغتنمی برای معرفی توانمندیهای فرهنگی و اقتصادی وقف در استان و کشور خواهد بود.
حجت الاسلام واحدی افزود: با پیشبرد این طرحهای نوآورانه و صنعتی، موقوفات استان مرکزی نه تنها به درآمدزایی پایدار و ایجاد اشتغال کمک میکنند، بلکه نقش کلیدی در بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد و تقویت اقتصاد مقاومتی ایفا خواهند کرد.
