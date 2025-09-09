ثبت ۲۵ وقف جدید به ارزش سه هزار میلیارد ریال در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: همزمان با هفته وقف، ۱۱۵ برنامه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در سطح استان مرکزی اجرا می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵ وقف جدید به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال در این استان به ثبت رسیده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: از این میزان، ۷۶ میلیارد ریال در حوزه نیات مذهبی، ۶۹ میلیارد ریال در نیات اجتماعی، ۳۳ میلیارد ریال در مدارس علوم دینی، ۷۲ میلیارد ریال در مساجد و ۱۵ میلیارد ریال در بقاع متبرکه هزینه شده است.

حجت الاسلام واحدی تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۷۶۹ برنامه فرهنگی و مناسبتی با محوریت بقاع متبرکه در استان مرکزی برگزار و ۵۸۹ مُبَلغ بومی برای اجرای این برنامه‌ها به مناطق مختلف اعزام شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: در قالب طرح «شمیم خدمت» بیش از ۵۰۰ جوان و زنان سرپرست خانوار با همکاری فنی و حرفه‌ای آموزش دیده و وارد بازار کار شدند و ۹۰ نفر نیز از تسهیلات صندوق قرض‌الحسنه وقف بهره‌مند شدند.

وی گفت: در سال گذشته در قالب طرح قرار دوازدهم، ۶ هزار بسته معیشتی و ۱۵۰ دست لباس میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده و ۱۴ سری جهیزیه نیز برای زوج‌های جوان تأمین و اهدا شده است.

حجت الاسلام واحدی افزود: مردم استان مرکزی علاوه بر اقدامات اوقاف، کمک‌های قابل توجهی خارج از محل موقوفات ارائه کرده‌اند که می‌توان به کمک ۵۵ میلیارد ریالی به مردم غزه و اعزام ۲۰۰ زائر به مراسم اربعین اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در سال گذشته، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی موفق به اجرای ۳۰۰ میلیارد ریال نیات واقفان در محورهای مختلف شده است.

توزیع ۲۳۰۰ بسته مهر تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ۲ هزار و ۳۰۰ بسته مهر تحصیلی از محل موقوفات و کمک‌های مردمی میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

وی با اشاره به سیاست‌های سازمان اوقاف در اجرای امینانه نیات واقفان افزود: این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و بهبود شرایط تحصیل آنان تهیه و توزیع شده است.

حجت الاسلام واحدی تصریح کرد: در سال‌های اخیر خیران استان مرکزی نیز کمک‌های قابل توجهی در حوزه ساخت و ساز اماکن مذهبی داشته‌اند و طی یک سال گذشته بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال برای توسعه و بازسازی این اماکن هزینه شده است.

اجرای ۷۶۹ برنامه فرهنگی و مناسبتی با محوریت بقاع متبرکه در استان مرکزی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اعلام کرد: همزمان با سال جاری، ۷۶۹ برنامه فرهنگی و مناسبتی با محوریت بقاع متبرکه در سطح استان اجرا شده است.

وی با اشاره به برگزاری ۱۱۵ برنامه فرهنگی و اجتماعی در هفته وقف در این استان افزود: این برنامه‌ها شامل افتتاح پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، برگزاری همایش یاوران وقف، تجلیل از اصحاب رسانه، دیدار با خانواده معظم شهدا و ائمه جمعه، و اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی در بقاع متبرکه است.

حجت الاسلام واحدی تصریح کرد: افتتاح و کلنگ‌زنی چند نیروگاه خورشیدی در استان در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها ظرفیت نیروگاهی استان تا پایان سال به یک مگاوات خواهد رسید.

وی ادامه داد: مقدمات احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی نیز در حال پیگیری و تأمین منابع مالی است.

حجت الاسلام واحدی تاکید کرد: در بخش سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، اجرای مجتمع گلخانه ۱۰۰ هکتاری در اراک و محلات، چند پروژه مسکونی و تجاری در اراک و همچنین شهرک صنعتی خصوصی در شازند در دستور کار قرار دارد.

یاری رسانی به ۶ هزار خانواده نیازمند و ایتام در استان مرکزی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: در بخش خدمات اجتماعی نیز اقدامات گسترده‌ای در یک سال گذشته انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال کمک‌های معیشتی، درمانی و حمایتی شامل یاری به ۶ هزار خانواده نیازمند و ایتام و تأمین هزینه درمان ۵۰۰ بیمار در استان مرکزی ارائه شده است.

حجت الاسلام واحدی تصریح کرد: در کنار این فعالیت‌ها، اجرای طرح‌های فرهنگی نظیر ضیافت الهی در ماه رمضان، درس ولایت علوی در ایام غدیر، طرح شبیه حسینی در محرم و طرح صمیم خدمت از جمله اقدامات شاخص اداره کل اوقاف بوده است.

وی گفت: تمامی این اقدامات در راستای سیاست‌های سازمان اوقاف و با هدف اجرای دقیق نیات واقفان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت وقف در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام می‌شود.