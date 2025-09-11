به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا عادل، پیش از ظهر پنجشنبه در همایش استانی وقف که در محل امامزاده سیداسحاق (ع) شهرستان ساوه برگزار شد، گفت: وقف در فرهنگ اسلامی، نمادی از انفاق پایدار است که آثار آن تا نسلهای آینده استمرار دارد، به تعبیر قرآن، این سنت الهی همچون سرمایهای جاری است که سود آن برای جامعه همیشگی خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به یکی از فرمایشات امام هادی (ع) که دنیا را به بازاری برای سود و زیان انسانها تشبیه کردهاند، افزود: سرمایه اصلی انسان عمر، نیت و ارادهای است که خداوند عطا کرده و بهترین استفاده از آن، خدمت به خلق در مسیر الهی است.
حجت الاسلام عادل با اشاره به ویژگیهای منحصر بهفرد وقف عنوان کرد: ماهیت وقف بهگونهای است که امکان خرید، فروش یا بخشش ندارد و همین موضوع، دوام و پایداری آن را تضمین میکند.
وی افزود: وقف زمانی معنا پیدا میکند که با نیت الهی گره بخورد و همانند خون شهدا، منشأ ماندگاری شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به نمونهای تاریخی از موقوفات یزد گفت: حاج ابوالقاسم رشدی، با وقف قنوات در بیش از ۲۰۰ سال قبل، همچنان منبع خیر و منفعت برای مردم است، نیتهایی همچون حمایت از بستگان و مستمندان، نشاندهنده نگاه دوراندیشانه واقفان گذشته است که امروز هم باید بهدرستی اجرا شود.
حجت الاسلام عادل با بیان اینکه اجرای دقیق نیات واقفان اولویت این سازمان است، افزود: امروزه هزاران نیروی داوطلب در طرحهای اجتماعی از جمله خدمترسانی در ایام اربعین فعالیت میکنند و نزدیک به ده هزار مسجد و حسینیه با حمایت موقوفات اداره میشوند.
وی همچنین از وجود بیش از هشت هزار مدرسه وقفی در کشور خبر داد که نقش مهمی در ارائه آموزش عمومی ایفا میکنند.
سرمایهگذاری در سلامت، آموزش و فناوری
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تأکید کرد: حدود یکسوم ظرفیت کشور در حوزه بهداشت، درمان و آموزش، بهواسطه موقوفات شکل گرفته است، از خانههای بهداشت روستایی تا بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی، بسیاری از زیرساختهای مهم کشور، ریشه در وقف دارند.
حجت الاسلام عادل با اشاره به رویکرد جدید سازمان اوقاف در حوزه مولدسازی، اظهار داشت: امروز پروژههایی چون پرورش ماهی در قفس و تولید گوشت سفید در استان مرکزی، نمونههایی از حرکت وقف به سمت تأمین نیازهای نوین جامعه است.
وی ادامه داد: ورود به عرصه فناوریهای نوین و شرکتهای دانشبنیان از اولویتهای جدی سازمان اوقاف است. برای مثال، شرکت موقوفه «تپش» با تولید تجهیزات جراحی قلب باز، گام بزرگی در جهت کاهش واردات و اتکای بیشتر به توان داخلی برداشته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: با حمایتهای صورتگرفته و تأکید رهبر معظم انقلاب، زمینه برای طراحی و پیادهسازی بیش از ۲۰ مدل نوین وقف در حوزههای فناوری، نرمافزار و سرمایهگذاری هوشمند فراهم شده است.
وی با اشاره پروژه پرورش ماهی سیباس در قفس گفت: این با ظرفیت تولید سالانه پنج هزار تن در استان مرکزی آغاز شده، این طرح با هدف افزایش مصرف گوشت سفید و کاهش وابستگی به گوشت قرمز، بخشی از برنامههای توسعهای سازمان اوقاف در حوزه امنیت غذایی است.
