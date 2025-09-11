تمام مصوبات دو سفر پیشین رئیس قوه قضاییه به گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در نشست بررسی اجرای مصوبات سفرهای پیشین هیئت عالی قضائی به استان، از اجرای همه دستورات و مصوبات دو سفر رئیس قوه قضائیه به گلستان خبر داد.

وی با اشاره به پرونده‌های مهم استان گفت: در راستای عملیاتی کردن دستورات رئیس قوه قضائیه، مشکلات حقوقی پرونده‌هایی مانند بازار موزه، بازارچه ترکمن، معدن زمستان یورت، آشوراده، مجتمع تجاری زرین‌گرگان، موج‌های آبی و پتروشیمی گلستان، به طور کامل و با نتایج مطلوب حل و فصل شده‌اند.

آسیابی افزود: برخی از این مشکلات که امروز مرتفع شده‌اند، سابقه‌ای چندین ساله داشتند و حتی از نظر برخی، به عنوان مسائلی لاینحل شناخته می‌شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تأکیدات رئیس قوه قضائیه که اجرایی شده‌اند، پرونده قضائی تشکیل نشده بود و با اجرای دقیق دستورات، قبل از رسیدن به مراحل قضائی، مشکلات رفع شدند.

این نشست با هدف بررسی میزان پیشرفت و پیگیری اجرای مصوبات سفرهای قضائی و تضمین حل مسائل حقوقی و اقتصادی استان برگزار شد.

‌