به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید بحران کمآبی و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی، شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در جلسهای فوقالعاده، کشت هرگونه محصول صیفی به ویژه «هندوانه» را در منطقه سورک و روستاهای حاشیه رودخانه سدیچ این شهرستان بهمدت یک سال ممنوع اعلام کرد.
در این جلسه که بهمنظور بررسی وضعیت بحرانی آب شرب و کشاورزی در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برگزار شد، اعضای شورا بر لزوم حفظ منابع محدود آب برای تأمین شرب مردم تأکید کردند.
مطابق این مصوبه، تمامی کشاورزان و مالکان چاههای مجاز و غیرمجاز موظف به توقف فعالیتهای کشاورزی در منطقه و جمعآوری تجهیزات چاههای غیرمجاز هستند.
احمد جمال الدینی فرماندار شهرستان جاسک در این خصوص هشدار داد: در صورت بیتوجهی به این مصوبات، دستگاههای مسئول از جمله امور آب، برق و منابع طبیعی پرونده متخلفان را به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع خواهند داد.
وی افزود: این تصمیم در راستای صیانت از منابع حیاتی آب و پیشگیری از تنشهای اجتماعی ناشی از کمآبی اتخاذ شده است.
