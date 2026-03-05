رسانه صهیونیست: چهارمین جنگنده آمریکا در غرب ایران سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک جنگنده اف ۱۵ آمریکا در غرب ایران هدف اصابت سامانه‌های یکپارچه پدافندی کشور قرار گرفته و سقوط کرده است.

این رسانه صهیونیستی در خصوص سرنوشت خلبان این جنگنده و احتمال به اسارت گرفته شدن وی، سکوت کرده است.

پیش از این نیز ۳ فروند جنگنده اف ۱۵ آمریکا در آسمان کویت ساقط شده‌اند. قرارگاه فرماندهی خاتم الانبیاء اعلام کرده است که این جنگنده ها را در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلامی ایران رهگیری و شکار کرده است، اما فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه مدعی شده است که این جنگنده‌ها در نتیجه آتش خودی سقوط کرده‌اند.