به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری چهارشنبه شب در اجتماع مردم انقلابی بجنورد در میدان آیینی شهید گفت: شهادت پاداش عمری مجاهدت، عزت، حق‌جویی. حق طلبی، خداجویی است.

وی در ادامه افزود: دشمن بزرگ‌ترین اشتباه را مرتکب شد

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: خون پیر میکده عشق خون میلیون‌ها انسان آزاده را به جوش آورد.

نوری بیان کرد: رگه‌ای از اشرافی‌گری در زندگی امان شهید انقلاب مشاهده نمی‌شود.

وی اظهار کرد: توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش و جدیت در مسیر اعتلای انقلاب به مسیولینی باید آویزه گوش باشد.

استاندار خراسان شمالی گفت: راز انقلاب اسلامی ارتباط امت و ملت است.

نوری بیان کرد: تاب‌آوری آمریکا و رژیم صهیونیستی پایین است و در روزهای آتی این مسئله مشاهده خواهد شد.

وی گفت:آمریکای جهان‌خورار در پی لیبی‌ستیزی و سوریه‌سازی ایران است.

استاندار خراسان شمالی گفت: در سایه همیت انقلابی مردم ایران عزیز و حضور هوشمتدان۶ و آگاهانه در کف خیابان نشان از خوایت درست مردم در این مسیر است.

نوری گفت: نقشه‌های شوم و افکار باطل دشمن دد قبال ایران اسلامی نشان از عدم شناخت است.

نوری در ادامه گفت: خیال مردم بابت خدمت‌رسانی راحت باشدو بازار را دائمی رصد می‌کنیم و پای کار مردم هستیم.