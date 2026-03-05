به گزارش خبرنگار مهر، کیلیان امباپه ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه و باشگاه رئال مادرید در دیدارهای اخیر این تیم با مصدومیت از ناحیه زانو PCL مواجه شده و کادر پزشکی مادرید به این بازیکن دستور داده تا فعلا از انجام بازی و تمرین خودداری کند.

در همین رابطه امباپه قرار است زیر نظر یکی از پزشکان مطرح اروپایی که پیش از این زانوی نیمار جونیور ستاره تیم ملی برزیل را عمل کرده بود، جراحی کند.

تاکنون زمان دوری این بازیکن به صورت رسمی اعلام نشده اما گفته می شود در بهترین شرایط ممکن پس از عمل جراحی بازیکن حداقل ۴ ماه خانه نشین خواهد شد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد او جام جهانی ۲۰۲۶ را که در تابستان ۱۴۰۵ برگزار می شود، از دست خواهد داد.