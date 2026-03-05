خدمت رسانی پرشور موکب های اربعینی به مردم استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانی‌فر، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز از حضور پرشور و گسترده مواکب این ستاد در تجمعات مردمی حامیان ولایت در نقاط مختلف استان خبر داد و عنوان کرد: خادمان این مجموعه طی چند شب متوالی با استقرار در مسیرهای اصلی اجتماعات، به خدمت‌رسانی و پذیرایی از مردم انقلابی و ولایتمدار پرداختند.

وی مطرح کرد: هم‌زمان با برگزاری تجمعات مردمی در سوگ رهبر معظم انقلاب اسلامی، در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام همبستگی با رزمندگان اسلام، مواکب وابسته به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با سازمان‌دهی منسجم، برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت خادمان داوطلب، فعالیت گسترده و هدفمند خود را در سطح استان آغاز کردند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با بیان اینکه این مواکب با هدف خدمت‌رسانی، ایجاد فضای همدلی و تقویت روحیه جمعی در میان شرکت‌کنندگان، در نقاط پرتردد و محل‌های برگزاری اجتماعات مستقر شدند، اذعان کرد: حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، جوانان و نیروهای انقلابی در این تجمعات، جلوه‌ای از وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.

رحمانی فر با اشاره به اینکه خادمان مواکب نیز در کنار مردم، نقش فعالی در پشتیبانی و خدمت‌رسانی ایفا کردند، بیان کرد: خادمان این مجموعه در چهارمین شب برگزاری تجمعات نیز همچنان پای کار بودند و با همان روحیه نخستین شب‌ها، به ارائه خدمات ادامه دادند. این استمرار فعالیت نشان‌دهنده عزم جدی خادمان برای همراهی با مردم و ایفای نقش مؤثر است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز از برپایی دو موکب پذیرایی توسط ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز در مسیر اجتماعات مردمی شهر کرج در شامگاه چهارشنبه خبر داد و خاطرنشان کرد: این مواکب در مسیر هفت‌تیر تا درختی مستقر بودند و به‌طور منظم از شرکت‌کنندگان در مراسم حمایت از رزمندگان اسلام پذیرایی کردند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان این مجموعه اظهار کرد: حضور پرشور مواکب در تجمعات مردمی، جلوه‌ای از روحیه جهادی، مردمی و انقلابی نیروهای داوطلب ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات است که همواره در صحنه‌های مختلف حضوری فعال دارند و در بزنگاه‌های حساس، با احساس مسئولیت و انسجام مثال‌زدنی در کنار مردم ایفای نقش می‌کنند.

رحمانی فر با بیان اینکه خادمان این آمادگی را دارند در کنار مردم و در چارچوب مأموریت‌های محوله، نقش حمایتی و پشتیبانی خود را ایفا کنند، مطرح کرد: حضور گسترده و منسجم مواکب در تجمعات اخیر، بار دیگر نشان داد که ظرفیت‌های مردمی و شبکه خادمان داوطلب در استان البرز، توان سازمان‌دهی و اقدام سریع در شرایط ویژه را داراست.

وی بیان کرد: گزارش‌ها و مشاهدات میدانی از فضای حاکم بر تجمعات، بیانگر حضور چشمگیر، منسجم و پرشور خادمان ملت در کنار مردم انقلابی و ولایتمدار استان است؛ حضوری که صرفاً به خدمت‌رسانی محدود نبوده و با اعلام صریح آمادگی قاطع و آگاهانه برای ایستادگی تا پای جان در مسیر دفاع از انقلاب، نظام و آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی همراه شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز عنوان کرد: خادمان حاضر در مواکب با تأکید بر تجدید میثاق با ولایت و آرمان‌های شهدا تصریح کردند که حضور آنان در این صحنه‌ها، حضوری مقطعی و تشریفاتی نیست، بلکه برخاسته از باور عمیق به ضرورت صیانت از دستاوردهای انقلاب و حمایت از مسیر پیش‌روست و آن‌ها تا پایان راه و پیروزی ایران ایستاده‌اند و خواهند ایستاد.

رحمانی فر از برگزاری جلسات هماهنگی مؤثر با ستادهای تابعه، شهرستان‌ها و موکب‌ها خبر داد و تصریح کرد: با تلاش ستادهای شهرستانی و تمامی خادمان، شاهد حجم وسیعی از خدمات‌رسانی هستیم. در حال حاضر، 70 درصد از ظرفیت ستادهای شهرستان‌ها فعال شده و هماهنگی‌های لازم با مبادی ذی‌ربط صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهم فعالیت‌های موکب‌ها خاطرنشان کرد: برپایی ایستگاه‌های پذیرایی متعدد در نقاط مختلف استان البرز و در مسیرهای تجمعات هر شب در کرج و سایر شهرستان‌ها در دستور کار قرار داشته که اجرایی شده است. همچنین چند موکب در زمینه پخت نان و افطاری و نیز پخت غذای گرم فعالیت دارند و خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز ادامه داد: برپایی چایخانه‌ها و ارائه خدمات پذیرایی در مناطق مختلف استان نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده است. افزون بر این، فعالیت‌های فرهنگی از جمله راه‌اندازی موکب فرهنگی شهید ابراهیم هادی با هدف تولید محتوا و انجام امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد استان در حال انجام است.

رحمانی‌فر از برپایی چهار ایستگاه صلواتی در سطح شهر کرج در روز اول و دوم شهادت خبر داد و افزود: چهار تیم آشپزی نیز آمادگی خود را برای خدمت‌رسانی مستمر اعلام کرده‌اند. این اقدامات در کنار خدمات اجرایی، جلوه‌ای از پایبندی خادمان به آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی است و ما با روحیه‌ای متعهدانه، ایستادگی خود را در مسیر صیانت از ارزش‌های نظام اعلام می‌کنیم.