محمد فیروزی نوازنده و داور بخش عودنوازی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت و اثرگذاری جشنواره موسیقی جوان توضیح داد: این رویداد بسیار به جریان موسیقی کشور کمک کرده است. هفده دوره از جشنواره موسیقی جوان برگزار شده و واقعاً جوانها در این مدت پیشرفت زیادی داشتهاند. من تقریباً در ۱۰ تا ۱۲ دوره اخیر در داوری حضور داشتهام و روزبهروز شاهد این پیشرفتها بودهام. بچهها در نواختن ساز خودشان واقعاً عالی شدهاند؛ حتی در سنین ۹ یا ۱۰ سالگی شاهد اجرای شاهکارهای بینظیر هستیم. این پیشرفتها واقعاً قابل تحسین است و میتوانم بگویم که جشنواره نقش مؤثری در این مسیر داشته است.
وی درباره نقش جشنواره موسیقی در استعدادیابی نسل جوان گفت: با توجه به اینکه جشنواره موسیقی جوان تنها جشنواره تخصصی موسیقی است، جایگاه آن در کشف استعدادها بینظیر است. بچهها در این جشنواره میتوانند خودشان را محک بزنند، دیگران را ببینند و با هم همکاری کنند. آنها ساز همدیگر را میشنوند و مهارت خود را محک میزنند. واقعاً این جشنواره جای بسیار خوبی برای پیشرفت جوانان است و همه جوانها را به ادامه مسیر تشویق میکند.
فیروزی درباره کیفیت آثار در ادوار مختلف جشنوارهها گفت: هر سال ممکن است سطح آثار کمی متفاوت باشد، ولی به طور کلی پیشرفت قابل توجهی وجود داشته است. حتی اگر قطعاتی که اجرا میشوند از قبل تعیین شده باشند، نحوه نوازندگی بچهها نشان میدهد که در مهارت و تکنیک رشد زیادی داشتهاند. بچهها بسیار خوب ساز میزنند و این پیشرفت کاملاً مشهود است.
وی درباره تغییر گرایش به سازها به واسطه جشنواره موسیقی جوان عنوان کرد: حضور در جشنواره موسیقی جوان باعث شده گرایش به سازها افزایش پیدا کند. در سالهایی که خودمان جوان بودیم، تعداد نوازندگان یک ساز ممکن بود به انگشتان ۲ دست هم نرسد اما اکنون حتی در دورافتادهترین شهرستانها جوانان به نوازندگی روی آوردهاند. فکر میکنم امروز تعداد نوازندگان عود و سایر سازها بسیار بیشتر شده و این اتفاق جای خوشحالی دارد.
فیروزی در پایان تاکید کرد: جشنواره موسیقی جوان نه تنها به کشف استعدادها کمک میکند، بلکه مسیر پیشرفت و انگیزه را برای نسل جدید نوازندگان فراهم میکند و بهترین فرصت برای محک زدن و ارتقای مهارتهاست.
