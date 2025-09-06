  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۲

توصیه‌های استاد موسیقی به مدیران برگزاری جشنواره موسیقی جوان

یکی از هنرمندان موسیقی کشورمان ضمن اشاره به امتیازهای برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان به ارائه نقطه نظرات خود درباره هرچه موثرتر برگزار شدن این رویداد موسیقایی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالنوری داور جشنواره ملی موسیقی جوان و استاد ساز قانون، با اشاره به جایگاه رویداد ملی جشنواره موسیقی جوان گفت: اکنون ۱۷ دوره است که جشنواره جوان با پشتوانه ۲ نسل از استادان نامدار موسیقی کشور ادامه دارد. حضور این استادان همواره اعتبار جشنواره را تضمین کرده و مدیریت انجمن موسیقی نیز توانسته با جلب اعتماد آنان عملکرد مطلوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی شرکت‌کنندگان به حضور داوران معتبر نگاه می‌کنند، انگیزه بیشتری برای محک زدن خود پیدا می‌کنند و جشنواره جوان در این زمینه موفق عمل کرده است.

ذوالنوری درباره کیفیت آثار شرکت‌کنندگان افزود: در رده‌های سنی «الف» و گاه «ب»، اجراها در سطح بسیار خوبی بوده است. به نظر می‌رسد اگر رده‌بندی‌ها بر اساس «تعداد سال‌های نوازندگی» انجام می‌شد و نه صرفاً «سن فیزیکی»، نتایج دقیق‌تر و عادلانه‌تری به دست می‌آمد.

این هنرمند تأکید کرد: با رده‌بندی مناسب استعدادها بهتر سنجیده می‌شدند و در فضای رقابت، انگیزه بیشتری برای پیشرفت ایجاد می‌کرد.

این داور جشنواره درباره رپرتوار شرکت‌کنندگان گفت: قطعات انتخابی برای ارائه، تغییر چندانی نداشته و کمتر شرکت‌کنندگان را به چالش واقعی کشانده است. اگر هر سال روی سبک و شیوه‌ای از موسیقیدانان قدیم و معاصر تمرکز شود و بخشی هم به خلاقیت هنرجویان اختصاص یابد، جشنواره از یکنواختی دور می‌ماند.

وی اظهار کرد: دوران کرونا موجب افت حضور شرکت‌کنندگان شد و اکنون نیاز است با برنامه‌ریزی‌های ویژه، شرایط حضور مجدد آنها تقویت شود. همچنین باید برای هنرجویانی که از نقاط دور و مرزی به تهران می‌آیند، تمهیداتی اندیشید تا با کمترین هزینه در جشنواره حضور یابند.

ذوالنوری با تأکید بر تأثیر مثبت جشنواره‌ها بر انگیزه هنرجویان گفت: وقتی جوانان دورنمایی از هنر خود را ببینند و فرصتی برای هنرنمایی داشته باشند، با انگیزه بیشتری در کلاس‌های موسیقی شرکت می‌کنند.

وی در پایان یادآور شد: اگر صداوسیما نیز مانند دیگر کشورها مسابقات را به صورت زنده یا غیر زنده پخش کند، هم جایگاه جشنواره ارتقا می‌یابد و هم علاقه عمومی به موسیقی بیشتر خواهد شد.

کد خبر 6580321
آزاده فضلی

