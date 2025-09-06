به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالنوری داور جشنواره ملی موسیقی جوان و استاد ساز قانون، با اشاره به جایگاه رویداد ملی جشنواره موسیقی جوان گفت: اکنون ۱۷ دوره است که جشنواره جوان با پشتوانه ۲ نسل از استادان نامدار موسیقی کشور ادامه دارد. حضور این استادان همواره اعتبار جشنواره را تضمین کرده و مدیریت انجمن موسیقی نیز توانسته با جلب اعتماد آنان عملکرد مطلوبی داشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی شرکتکنندگان به حضور داوران معتبر نگاه میکنند، انگیزه بیشتری برای محک زدن خود پیدا میکنند و جشنواره جوان در این زمینه موفق عمل کرده است.
ذوالنوری درباره کیفیت آثار شرکتکنندگان افزود: در ردههای سنی «الف» و گاه «ب»، اجراها در سطح بسیار خوبی بوده است. به نظر میرسد اگر ردهبندیها بر اساس «تعداد سالهای نوازندگی» انجام میشد و نه صرفاً «سن فیزیکی»، نتایج دقیقتر و عادلانهتری به دست میآمد.
این هنرمند تأکید کرد: با ردهبندی مناسب استعدادها بهتر سنجیده میشدند و در فضای رقابت، انگیزه بیشتری برای پیشرفت ایجاد میکرد.
این داور جشنواره درباره رپرتوار شرکتکنندگان گفت: قطعات انتخابی برای ارائه، تغییر چندانی نداشته و کمتر شرکتکنندگان را به چالش واقعی کشانده است. اگر هر سال روی سبک و شیوهای از موسیقیدانان قدیم و معاصر تمرکز شود و بخشی هم به خلاقیت هنرجویان اختصاص یابد، جشنواره از یکنواختی دور میماند.
وی اظهار کرد: دوران کرونا موجب افت حضور شرکتکنندگان شد و اکنون نیاز است با برنامهریزیهای ویژه، شرایط حضور مجدد آنها تقویت شود. همچنین باید برای هنرجویانی که از نقاط دور و مرزی به تهران میآیند، تمهیداتی اندیشید تا با کمترین هزینه در جشنواره حضور یابند.
ذوالنوری با تأکید بر تأثیر مثبت جشنوارهها بر انگیزه هنرجویان گفت: وقتی جوانان دورنمایی از هنر خود را ببینند و فرصتی برای هنرنمایی داشته باشند، با انگیزه بیشتری در کلاسهای موسیقی شرکت میکنند.
وی در پایان یادآور شد: اگر صداوسیما نیز مانند دیگر کشورها مسابقات را به صورت زنده یا غیر زنده پخش کند، هم جایگاه جشنواره ارتقا مییابد و هم علاقه عمومی به موسیقی بیشتر خواهد شد.
نظر شما