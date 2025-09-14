موسیقی جوان به ایستگاه دوازدهم رسید؛ قصه تلخ تدریس با «گوشی»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، دوازدهمین روز از این جشنواره روز گذشته با اختصاص به ساز دف دستگاهی و قانون در تالار رودکی برگزار شد.

شرکت کنندگان ساز دف در حضور هیئت داوران متشکل از عماد توحیدی، فرزاد عندلیبی، زکریا یوسفی و آرین رضایی روی صحنه رفتند و رپرتوار اجرایی خود را نواختند.

قبل از شروع داوری فرزاد عندلیبی خطاب به حضار گفت: متأسفانه استاد سیدعلاالدین یاسینی را از دست دادیم و این اتفاق بسیار شوک کننده‌ای برای همه ما بود. من این ضایعه را به همه جامعه موسیقی تسلیت می‌گویم.

با اتمام داوری ساز دف، تمامی شرکت کنندگان رده سنی ج به‌همراه فرزاد عندلیبی یکی از داوران این ساز روی صحنه حاضر شدند و در اجرایی کارگاهی به هم‌نوازی قطعاتی پرداختند.

حسین رضایی‌نیا نوازنده دف و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیان اینکه جشنواره کمک شایانی به دیده شدن جوانان می‌کند، گفت: برگزاری این جشنواره با داورانی با تجربه باعث ایجاد انگیزه بسیار بالا در جوانان می‌شود و پویایی این نسل را بالا می‌برد. البته متأسفانه برخی مدرسان ساز دف به شاگردان‌شان با گوشی درس می‌دهند که این بسیار ضعف بزرگی است. بعضی‌ها هم یک سری حرکات نمایشی با ساز دف به هنرجوها یاد می‌دهند که اصلاً مناسب نیست و همین سطح نوازندگی را پایین می‌آورد.

این نوازنده دف با اشاره به عدم تبلیغات موسیقی در رسانه بیان کرد: متأسفانه در رسانه تبلیغاتی مختص موسیقی مخصوصاً در بزرگترین رسانه یعنی صدا و سیما نداریم. بنابراین ما همگی امیدمان به همین جشنواره‌ها است که می‌تواند کمک شایانی به دیده شدن و ایجاد انگیزه در بچه‌ها باشد.

داور بخش دف دستگاهی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ادامه داد: برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان سالی یک‌بار بسیار کم است. باید برای جوانانی که در عرصه موسیقی قدم گذاشته‌اند کاری کنیم و با طرح‌های حمایتی آن‌ها را در مسیر درست هدایت کنیم مثلاً برگزیدگان وارد دانشگاه‌ها و هنرستان‌های موسیقی شوند و با آنها همکاری‌های موسیقیایی صورت گیرد.

رضایی‌نیا افزود: دلخوشی شرکت‌کنندگان به همان لوح تقدیری است که با امضای استادان موسیقی ایران در مقام داور دریافت می‌کنند در کنار مبالغی که برایشان درنظر گرفته شده است. ما بایستی با حمایت‌های‌مان از برگزیدگان آنها را به یک ستاره بزرگ و استاد موسیقی تبدیل کنیم.

هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدیم

بخش دوم اجراهای روز گذشته به ساز قانون اختصاص داشت که شرکت کنندگان در سه رده سنی در حضور پریچهر خواجه و سحر ابراهیم داوران این ساز قطعات خود را نواختند.

در حاشیه داوری‌های این ساز سحر ابراهیم، داور بخش قانون هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، با اشاره به جایگاه این رویداد گفت: جشنواره موسیقی جوان تنها جشنواره تخصصی موسیقی در ایران است که در سه حوزه موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی برگزار می‌شود و نقش اصلی آن ایجاد بستری ملی برای حضور و شناسایی هنرمندان نوجوان و جوان است.

وی افزود: به واسطه این رویداد، جریان موسیقی جوان در کشور به شکل مستمر رصد می‌شود و استادان با نسل جدید به صورت مستقیم در ارتباط قرار می‌گیرند. اما به عقیده من این کافی نیست و ما نیازمند برگزاری جشنواره‌های متعدد هستیم تا بتوانیم نسل جوان را شناسایی و امید بیافرینیم و برای نیل به این منظور، این رویداد باید در سراسر ایران برگزار شود.

این داور موسیقی در پاسخ به این سوال که جشنواره موسیقی جوان چقدر در کشف استعدادها مؤثر واقع شده است، عنوان کرد: جشنواره موسیقی جوان بیش از آن‌که یک رقابت ساده باشد، یک آئینه از وضعیت موسیقی ایران است. گرچه در بخش کشف استعدادها بسیار موفق عمل کرده اما بالفعل شدن این استعدادها نیازمند حمایت ساختاری و سیاست‌گذاری بلندمدت است. تجربه این جشنواره نشان می‌دهد که موسیقی جوان ایران پویایی و ظرفیت بالایی دارد اما باید زمینه رشد حرفه‌ای و بین‌المللی برای آن‌ها فراهم شود. در مجموع کشف استعدادها خوب اتفاق افتاده اما تبدیل آن به مسیر حرفه‌ای نیازمند ساختار آموزشی و حمایت بیشتر است.

این داور همچنین عنوان کرد: ساز قانون تا ۲ دهه پیش نسبت به سازهای رایج مانند تار و سه‌تار حضور بسیار کمرنگی در ایران داشت. وقتی نوجوان یا جوانی می‌بیند که این حوزه در جشنواره موسیقی جوان وجود دارد و علاقه‌مندان به ساز قانون می‌توانند در این حوزه شرکت کنند، انگیزه کافی برای آنها شکل خواهد گرفت. البته این موضوع به تنهایی کافی نیست چرا که تعداد اساتید متخصص در این رشته محدود است و جشنواره موسیقی جوان به تنهایی نمی‌تواند موج بزرگی از نوازندگان ساز قانون را به وجود بیاورد، مگر اینکه فرصت‌های اجرایی بیشتری به وجود بیاید.

وی روند کمّی نوازندگان شرکت‌کننده در بخش ساز قانون در جشنواره ملی موسیقی جوان را به نسبت سال‌های گذشته افزایشی برآورد کرد و ادامه داد: با این حال هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. ما امسال ۳۲ شرکت‌کننده داشتیم که بیشتر آن‌ها در رده سنی الف بودند، در حالی که در رده سنی ج تنها دو شرکت‌کننده بود. البته همین حضور محدود ولی پایدار در جشنواره باعث شده که ساز قانون در ذهن مخاطب یک جایگاه رسمی در جریان موسیقی کشور پیدا کند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی در حال برگزاری است.