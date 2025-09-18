آیا در استعدادیابی هنرجویان موسیقی باید منتظر اتفاقی جدید باشیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، آرین قیطاسی از نوازندگان کشورمان که در این دوره از برگزاری جشنواره موسیقی جوان به عنوان داور حضور داشت، عنوان کرد: در تمام دنیا و کشورهایی که در حوزه موسیقی پیشتاز هستند، مهم‌ترین عامل پیشرفت برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات است. این رقابت‌ها میان افرادی که در سنین مختلف مشغول یادگیری موسیقی‌اند چه هنرجویان مبتدی و کم‌سن و چه هنرجویان با سنین بالاتر برگزار می‌شود و زمینه رشد آنان را فراهم می‌کند. خوشبختانه در ایران جشنواره موسیقی جوان به عنوان تنها جشنواره تخصصی موسیقی وجود دارد و تأثیر زیادی بر جریان موسیقی کشور گذاشته است.

قیطاسی در ادامه صحبت های خود بیان کرد: بهتر بود چنین جشنواره‌هایی در سطح گسترده‌تر و در سراسر کشور برگزار شود، اما اکنون تنها همین جشنواره وجود دارد. مهم‌ترین ویژگی جشنواره‌ها و مسابقات، ایجاد فضای رقابتی است و همین رقابت عامل اصلی پیشرفت به شمار می‌آید. بسیاری از هنرجویان در سنین مختلف تنها به تمرین شخصی بسنده می‌کنند و خود را صرفاً با همکلاسی‌ها یا شاگردان یک استاد خاص مقایسه می‌کنند در حالی‌که جشنواره ملی موسیقی جوان این امکان را فراهم می‌کند که شرکت‌کنندگان توانایی‌های خود را با تمامی فعالان آن رشته در سطح کشور بسنجند، نقاط ضعف و قوتشان را شناسایی کنند و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهند.

این نوازنده و مدرس موسیقی درباره نقش جشنواره در کشف استعدادها گفت: تنها جشنواره‌ای که تاکنون در جریان موسیقی کشور و در زمینه استعدادیابی مؤثر بوده، جشنواره موسیقی جوان است. چندین سال پیش جشنواره دوسالانه‌ای نیز برگزار می‌شد که آن هم تأثیرگذار بود، اما امروز تنها جشنواره‌ای که با هدف کشف استعدادها در حوزه موسیقی و به‌ویژه نوازندگی برگزار می‌شود، جشنواره ملی موسیقی جوان است. بنابراین مهم‌ترین رکن استعدادیابی در موسیقی کشور همین رویداد به شمار می‌رود. البته که خارج از جشنواره موسیقی جوان، برای کشف استعدادها باید اتفاقات خاصی رخ دهد و جز در موارد استثنایی، این جشنواره تنها مرجع شناسایی استعدادهای جوانان است.

عضو هیئت داوران هجدهمین جشنواره موسیقی جوان درباره سطح کیفی آثار این دوره گفت: سطح کیفی آثار جشنواره نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر شده است. با پیگیری‌های شخصی من در سال‌های اخیر، سطح جشنواره روندی رو به رشد داشته، هرچند این پیشرفت می‌توانست سریع‌تر اتفاق بیفتد. سرعت رشد جشنواره تنها به شرکت‌کنندگان محدود نمی‌شود، بلکه نقش اساتید نیز بسیار مهم است. اگر تمام استادان موسیقی در هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها هنرجویان خود را تشویق به حضور در جشنواره کنند، سطح کیفی این رویداد دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت.

قیطاسی افزود: عوامل و مسئولان اجرایی جشنواره نیز باید همانند گذشته در مسیر پیشرفت حرکت کنند و حمایت‌های لازم را انجام دهند.

وی در پایان درباره گرایش به سازهای بادی گفت: جشنواره موسیقی جوان در این زمینه بی‌تأثیر نبوده، اما تغییر چشمگیری نیز ایجاد نکرده است. معمولاً افرادی که در جشنواره‌ها شرکت می‌کنند، پیشینه‌ای در نوازندگی دارند و همین پیشینه سبب حضور آنان می‌شود. به طور کلی جشنواره می‌تواند اثرگذار باشد، اما مهم‌ترین دستاورد آن ایجاد رقابت، شناخت رقیبان، آشنایی با تنوع سنی و استانی شرکت‌کنندگان، شناسایی نقاط قوت و ضعف و در نهایت ایجاد انگیزه برای تلاش بیشتر هنرجویان در سنین مختلف است.