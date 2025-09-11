به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر پنج‌شنبه با اشاره به وضعیت راه‌های استان، بیان کرد: اعتبارات باندهای دوم خراسان جنوبی در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی با تاکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای استان، بیان کرد: تکمیل بزرگراه‌های استان علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای، نقش مهمی در تقویت جایگاه کشور در حوزه ترانزیت بین‌المللی ایفا می‌کند

وی با بیان اینکه طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۲.۶ همت اعتبار برای پروژه‌های باند دوم استان تخصیص یافته است، گفت: با توجه به عقب‌ماندگی های گذشته، همچنان نیاز به افزایش اعتبارات وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵۶، اعتبارات توازن و اوراق برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده شود.

وی بیان کرد: اعتبارات باندهای دوم در قانون بودجه ۱۴۰۴ با رقم ۲.۱ همت نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته که می‌تواند گام مهمی در تسریع روند اجرای پروژه‌ها باشد.

هاشمی با بیان اینکه تکمیل محورهای بیرجند–زاهدان و دیهوک–راور و اتصال معابر مرزی استان به شبکه بزرگراهی کشور از اولویت‌های مهمی است که با پیگیری مستمر در دستور کار قرار دارد، گفت: از مجموع ۴۵۰ کیلومتر باند دوم در دست اجرا در استان، حدود ۱۲۰ کیلومتر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته وی، براساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته، این مسیرها که عمدتاً در کریدورهای اصلی شمال - جنوب و محورهای ترانزیتی استان قرار دارند، تا پایان دولت تکمیل می‌شود.